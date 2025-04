Bringg dá as boas-vindas a Yishay Schwerd como diretor de Produtos e Tecnologia

A Bringg, líder em soluções de etapa final, anunciou hoje a nomeação de Yishay Schwerd como diretor de Produtos e Tecnologia (CPTO). Schwerd se centrará na estratégia de produtos, na excelência em engenharia e na integração de tecnologia de pontaàplataforma da Bringg.

Schwerd tem mais de 20 anos de experiência em liderança tecnológica, desenvolvimento de produtos e inovação em engenharia. Antes da Bringg, ele foi diretor de Tecnologia da Personetics, onde comandou o desenvolvimento de soluções orientadas por IA que transformaram a participação do cliente no setor de serviços financeiros. Seu mandato foi marcado pela implementação bem-sucedida de plataformas escaláveis e pela adoção de tecnologias avançadas que melhoraram as ofertas de produtos e a satisfação do cliente.

“A experiência de Yishay na criação de produtos escaláveis e confiáveis de nível empresarial e na promoção da inovação tecnológica é crucial para o nosso próximo estágio de crescimento”, disse Guy Bloch, CEO da Bringg. “A Bringg está em uma missão para automatizar, otimizar e reinventar a etapa final. A Yishay acelerará a forma como nós, no papel de parceiros comerciais e tecnológicos, ajudamos os comércios varejistas e fornecedores de logística a vencer em um cenário cada vez mais competitivo.”

Em seu novo cargo, Schwerd impulsionará a inovação tecnológica que ajuda os clientes da Bringg a solucionar os desafios cada vez mais complexos da etapa final.

“Estou empolgado por me juntaràBringg, uma empresa focada exclusivamente no desempenho da etapa final de seus clientes”, afirmou Schwerd. “Mal posso esperar para trabalhar com nossos clientes e a equipe para desenvolver produtos e tecnologias que melhorem as experiências dos consumidores e reduzam os custos.”

Sobre a Bringg

Comércios varejistas e provedores de logística globais reduzem custos e oferecem experiências diferenciadas aos clientes com as soluções de etapa final da Bringg. Por meio da plataforma de tecnologia modular, da rede de frotas integrada e do conjunto de serviços da Bringg, os principais comércios varejistas automatizam processos, otimizam a entrega de pedidos e inventam novos modelos de negócios. Desbloqueie a flexibilidade em escala. Qualquer pedido. Qualquer frota. Entregue. www.bringg.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250402751985/pt/

Assessoria de Imprensa

Naomi Whittome

naomi.whittome@teamgingermay.com

+44 (0)203 642 1124