Telehouse Canada anuncia transição de liderança para sua seguinte fase de crescimento

A Telehouse Canada, um dos principais provedores de serviços de colocation de data center, nomeou Atsushi Kubo como o novo presidente e CEO com efeito imediato.

Atsushi Kubo, previamente vice-presidente executivo e diretor de Operações, possui uma vasta experiência em estratégia de negócios e execução operacional, entrando na Telehouse Canada em 2023, procedente da empresa matriz KDDI, um provedor de telecomunicações do Japão. Antes disso, Kubo passou quatro anos na Telehouse Europe como diretor de Desenvolvimento de Produtos e Negócios, onde desempenhou um papel fundamental nas operações estratégicas de negócios, liderando a estratégia e a expansão de produtos. A experiência de Kubo em gerenciamento global de data centers foi fundamental para identificar e liderar a aquisição que posicionou a Telehouse Canada para o sucesso a longo prazo. No último ano, ele supervisionou a execução do plano de negócios da empresa e gerenciou as operações diárias como líder sênior. Em sua nova função, Kubo comandará os planos de expansão em andamento e as novas iniciativas de crescimento da empresa, garantindo a excelência contínua em serviços de conectividade e data center.

“É uma honra assumir essa função e ter a oportunidade de dirigir uma equipe dinâmica dedicada a fornecer soluções e serviços de primeira linha para o mercado do Canadá. À medida que continuamos inovando e crescendo para atender às demandas do setor, nossa prioridade será garantir que as empresas canadenses possam aproveitar as vantagens de um serviço de colocation superior e dos melhores serviços de conectividade da categoria”, disse Atsushi Kubo, presidente e CEO da Telehouse Canada.

A Telehouse Canada opera três data centers neutros no centro de Toronto, que atuam como um hub central para provedores de serviços de internet (ISP), provedores de serviços de aplicativos (ASP) e as maiores redes de operadoras de telecomunicações do país. Sob a liderança de Satoshi Adachi, a empresa fez a transição com sucesso para a propriedade da KDDI, expandindo suas operações e fortalecendo sua posição no setor. À medida que a Telehouse Canada embarca em sua próxima fase de crescimento, a nomeação de Kubo como presidente e CEO marca um momento crucial para a subsidiária da KDDI, que está posicionada de forma única para desempenhar um papel fundamental no apoio às empresas canadenses no cenário digital em evolução.

“Foi um privilégio liderar a Telehouse Canada durante esse período de transformação e crescimento”, afirmou Satoshi Adachi. “Tenho certeza de que, sob a liderança de Kubo, a empresa continuará reforçando sua posição no cenário de data center e conectividade do Canadá.”

A Telehouse é uma provedora líder mundial em serviços de data center do grupo KDDI, reunindo mais de 3 mil parceiros de negócios, incluindo operadoras, provedores de telefonia móvel e conteúdo, empresas, provedores de serviços na nuvem e empresas de serviços financeiros. Fundada em 1989, a Telehouse oferece colocation confiável, seguro e flexível, permitindo que as organizações acelerem a velocidade de entrada no mercado e criem oportunidades de negócios por meio de interconexões rápidas, eficientes e seguras. Para mais informações, acesse: telehouse.ca.

