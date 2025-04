PHINIA firma parceria com a LTIMindtree para transformação estratégica de infraestrutura e serviços de aplicações

PHINIA Inc. firmou parceria com a LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], uma empresa global de consultoria em tecnologia e soluções digitais. A PHINIA é uma fornecedora global líder de sistemas de combustível premium, sistemas elétricos e soluções e componentes para o mercado de reposição. Com a parceria, a LTIMindtree oferecerá suporte contínuo e promoverá a transformação da infraestrutura de TI da PHINIA, além de aprimorar os serviços de manutenção e desenvolvimento de aplicações.

Como parte da parceria, a LTIMindtree vai empregar inteligência artificial e soluções de automação para apoiar a PHINIA na mitigação de riscos operacionais e na simplificação de aplicações, ao mesmo tempo em que promove mais eficiência e agilidade nos negócios por meio de uma transformação de TI orientada por IA.

Matt Logar, vice-presidente e CIO da PHINIA, disse: “Esta parceria com a LTIMindtree representa um passo estratégico rumo a um ambiente tecnológico mais moderno, seguro e simplificado, alinhadoàvisão de crescimento global da companhia. O executivo destaca que, com o apoio de um parceiro confiável, com forte expertise e foco em inovação, a PHINIA poderá acelerar sua transformação digital, ampliar a eficiência operacional, otimizar processos industriais e gerar ainda mais valor para seus clientes ao redor do mundo.”

Rajesh Sundaram, vice-presidente executivo e diretor de negócios da LTIMindtree, disse: “Estamos entusiasmados em fazer parte da jornada de transformação da PHINIA. Conhecemos bem as nuances e complexidades dos diversos segmentos em que a empresa atua. Como facilitadores-chave nos esforços de modernização de TI, estamos comprometidos em simplificar processos de negócio e gerar resultados mais claros para os clientes finais.”

Com um portfólio de marcas reconhecidas — entre elas DELPHI®, DELCO REMY® e HARTRIDGE™ — a PHINIA reúne mais de um século de experiência em manufatura e relacionamento com a indústria. A empresa é referência no desenvolvimento de sistemas de combustível, sistemas elétricos e soluções para o mercado de reposição, aplicadas em veículos comerciais, aplicações industriais, utilitários leves e automóveis de passeio.

Sobre a LTIMindtree:

A LTIMindtree é uma empresa mundial de consultoria em tecnologia e soluções digitais que permite que as empresas de todos os setores reimaginem modelos de negócios, acelerem a inovação e maximizem o crescimento por meio do aproveitamento de tecnologias digitais. Como parceira de transformação digital de mais de 700 clientes, a LTIMindtree traz um amplo conhecimento de domínio e tecnologia para ajudar a impulsionar a diferenciação competitiva superior, as experiências dos clientes e os resultados comerciais em um mundo convergente. Com mais de 86 mil profissionais talentosos e empreendedores em mais de 40 países, a LTIMindtree – uma empresa do Grupo Larsen & Toubro – resolve os desafios comerciais mais complexos e oferece transformação em escala. Para mais informações, acesse www.ltimindtree.com.

Contato com a mídia: Shambhavi Revandkar | Relações com a mídia internacional | Shambhavi.revandkar@ltimindtree.com