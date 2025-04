Kinaxis faz parceria com Databricks para acelerar a orquestração da cadeia de suprimentos alimentada por IA

A Kinaxis® (TSX:KXS), líder mundial em orquestração completa da cadeia de suprimentos, e a Databricks, empresa de dados e IA, anunciaram hoje uma parceria para definir um novo padrão para a tomada de decisões inteligentes na cadeia de suprimentos.

Ao combinar o Kinaxis Maestro™, a única plataforma nativa de IA criada especificamente para a orquestração completa da cadeia de suprimentos, com a escalabilidade e a governança da Databricks Data Intelligence Platform, as empresas estão permitindo que as organizações unifiquem seus dados, acelerem a adoção da IA e respondam às mudanças com velocidade e confiança.

Essa colaboração atendeàdemanda cada vez maior por cadeias de suprimentos mais ágeis e orientadas por dados. Ela fortalece a estrutura de dados da cadeia de suprimentos da Maestro, ajudando as empresas a reunir informações de sistemas centrais, como estoque e compras, juntamente com informações externas, como padrões climáticos e sinais de mercado – tudo em um ambiente governado. O resultado são insights mais rápidos, maior agilidade de execução e uma cadeia de suprimentos mais resiliente e pronta para a inovação.

“As organizações da cadeia de suprimentos global estão lidando com mais dados do que nunca, mas eles normalmente estão fragmentados entre os sistemas, o que dificulta a ação rápida e consistente”, disse Andrew Bell, diretor de Produtos da Kinaxis. “Essa parceria fortalece a estrutura de dados que alimenta o Maestro™, acelerando nossa agenda de inovação em IA e permitindo decisões mais rápidas e inteligentes em escala. Juntas, estamos dando às empresas a capacidade de orquestrar suas cadeias de suprimentos com a inteligência e a velocidade que as interrupções atuais exigem.”

Criado especificamente para o desempenho da cadeia de suprimentos

O Maestro foi criado especificamente para a orquestração da cadeia de suprimentos, incorporando inteligência específica de domínio em cada camada da plataforma projetada para impulsionar o planejamento, a execução e a tomada de decisões. Com a Databricks Data Intelligence Platform alimentando sua infraestrutura de dados subjacente e o Delta Sharing alimentando o compartilhamento de dados contínuo, seguro e entre plataformas, as empresas podem integrar uma vez e aproveitar esses dados em todas as funções – reduzindo silos, eliminando a duplicação e permitindo IA preditiva, generativa e autônoma em escala.

O Maestro já realiza milhões de simulações anualmente para ajudar as empresas a gerenciar a volatilidade. Agora, com a elasticidade e a escala da Databricks, ele pode processar ambientes de dados ainda mais complexos sem comprometer a confiança. A Databricks oferece controles de dados de nível empresarial, enquanto a Kinaxis garante que as decisões sejam apoiadas por IA explicável que continua sendo rastreável e auditável.

“Os dados da cadeia de suprimentos estão entre os mais complexos e operacionalmente críticos da empresa, mas são essenciais para ajudar as organizações a criar inteligência de dados”, afirmou Shiv Trisal, líder global de GTM de Manufatura, Transporte e Energia da Databricks. “Com a parceria com a Kinaxis, estamos ajudando as empresas a centralizar os dados e a passar de insights fragmentados para ações inteligentes e em tempo real que impulsionam sua estratégia de IA empresarial.”

Transformando dados em decisões mais rapidamente

Nas cadeias de suprimentos modernas, a agilidade é tudo. Com a Kinaxis e a Databricks trabalhando em sincronia, as organizações ganham uma camada de inteligência compartilhada que conecta todo o ecossistema da cadeia de suprimentos. Isso permite que elas respondam a disrupções – seja um pico de demanda, um problema com o fornecedor ou uma mudança no mercado – com velocidade e precisão.

Ao contrário dos sistemas legados que exigem o reprocessamento completo do conjunto de dados, o Maestro recalcula apenas o que foi alterado. Isso significa que as empresas tomam decisões mais rápidas, obtêm informações mais claras e melhores resultados, sem atrasos ou sobrecarga de dados.

Um novo padrão para a orquestração inteligente da cadeia de suprimentos

Essa parceria vai além da integração. A Kinaxis e a Databricks estão trabalhando juntas para reduzir a fragmentação, incorporar inteligência em todos os estágios da cadeia de suprimentos e desbloquear um novo nível de capacidade de resposta, desde o planejamento estratégico até a execução no local.

À medida que as cadeias de suprimentos evoluem, essa colaboração posiciona as duas empresas para liderar a próxima era de transformação impulsionada por IA, em que as decisões são mais rápidas, as disrupções são menos inoportunas e o desempenho é impulsionado por dados unificados.

Sobre a Kinaxis

A Kinaxis é líder global em orquestração de cadeias de suprimentos modernas, alimentando cadeias de suprimentos globais complexas e apoiando as pessoas que as gerenciam, a serviço da humanidade. Nossa poderosa plataforma de orquestração de cadeia de suprimentos com inteligência artificial, Maestro™, combina tecnologias e técnicas exclusivas que proporcionam total transparência e agilidade em toda a cadeia de suprimentos, desde o planejamento estratégico plurianual até a entrega na última milha. Marcas globais renomadas confiam em nós para oferecer a agilidade e a previsibilidade necessárias para enfrentar a volatilidade e a disrupção atuais. Para obter mais notícias e informações, visite kinaxis.com ou siga-nos no LinkedIn.

Fonte: Kinaxis Inc.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250401625671/pt/

Assessoria de Imprensa

Matt Tatham | Kinaxis

mtatham@kinaxis.com

+1 917.446.7227

Relações com Investidores

Rick Wadsworth | Kinaxis

rwadsworth@kinaxis.com

+1 613-907-7613