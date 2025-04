NR-1 exige gestão de riscos psicossociais nas empresas

A revisão da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1) introduzirá diversas mudanças no contexto da segurança e saúde ocupacional no Brasil, com vigência a partir de 25 de maio de 2025. Estabelecidas pela Portaria MTE nº 1.419, de 27 de agosto de 2024, as novas diretrizes buscam aprimorar a gestão de riscos e garantir um ambiente de trabalho mais seguro e saudável para os colaboradores.

Entre as principais alterações, a NR-1 agora exige que as empresas incluam a avaliação dos riscos psicossociais em seus processos de Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho (SST). Isso significa que organizações de todos os portes precisarão desenvolver métricas e indicadores específicos para monitorar os efeitos das condições de trabalho sobre o bem-estar dos colaboradores, analisando como iniciativas voltadas à saúde mental influenciam a produtividade e a cultura organizacional.

Para Rodolpho Takahashi, CEO do Grupo IAUDIT, empresa especializada em compliance e canais de denúncia, a exigência da NR-1 reforça a importância de mecanismos que permitam aos colaboradores relatar problemas com segurança: "O canal de denúncias se torna uma ferramenta indispensável nesse novo cenário. Além de ajudar as empresas a identificarem riscos psicossociais, ele permite que os colaboradores relatem situações de pressão excessiva, assédio ou qualquer outro fator que comprometa sua saúde mental, garantindo que medidas corretivas sejam tomadas antes que o problema se agrave. Escutar os colaboradores de forma sigilosa e estruturada não apenas atende às exigências legais, mas também fortalece a cultura organizacional e reduz impactos negativos para a empresa", conclui Takahashi.

