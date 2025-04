Vagner Araújo anuncia turnê para 2025, com início em junho

O cantor e compositor Vagner Araújo estará em turnê a partir de junho. O circuito de shows já conta com 42 apresentações confirmadas no estado da Bahia, nas cidades Feira de Santana, Alagoinhas, Camaçari, Porto Seguro, Ilhéus, Dias D´ávila, Itabuna, Caetité, Vitória da Conquista, Teixeira de Freitas e Itapetinga.

De acordo com Gene Dantas, empresário de Araújo e proprietário da empresa de administração artística e promotora de shows Meta Music, os shows ocorrerão ao longo de 2025. “Estamos em negociação com outras cidades e novas apresentações serão definidas. A previsão de encerramento para a turnê é somente no final do ano”.

Segundo Dantas, o formato da turnê foi pensado estrategicamente e a montagem terá elementos românticos específicos que se identificam com o estilo musical de Araújo. O empresário destacou ainda que o cantor e toda a equipe têm expectativas positivas e trabalham, desde as etapas iniciais, confiantes na recepção calorosa dos fãs.

Uma pesquisa realizada pela Business Research Insights estimou que o mercado global de música ao vivo terá um crescimento anual de 5,3% até 2032, quando deve atingir US$ 19,26 bilhões. Em 2024, o tamanho do mercado foi calculado em US$ 12,74 bilhões.

No Brasil, a empresa de análises e informações para decisões de crédito Serasa, em parceria com o Instituto Opinion Box, desenvolveu um estudo financeiro sobre o universo de shows e festivais. Conforme apontado pelo levantamento, 62% dos brasileiros vão a pelo menos um show de artista nacional por ano.

Quanto aos gastos, a pesquisa apontou que 60% dos entrevistados têm o hábito de comprar ingressos menos de um mês antes da data do show, e 70% do público afirma que o valor máximo pago por ingresso é R$300. O estudo ouviu 1.398 pessoas, em março de 2024.

Vagner Araújo começou a compor aos 18 anos. Sua primeira música foi “Jeito possessivo” e na sequência vieram outras, como “Amar você é bom demais”, “Hoje dói em você”, “Você e eu” e “Vou deixar de te amar”. O cantor e compositor participa ativamente de todas as produções, tanto em estúdio como no palco.

Para mais informações, basta acessar: http://www.cantorvagneraraujo.com.br e http://www.metamusic.com.br