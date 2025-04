Especialistas estabelecem a colaboração internacional e multidisciplinar como prioridades na gestão da hipertensão pulmonar

A sétima edição do Encontro Internacional sobre Tratamento Clínico da Hipertensão Pulmonar (International Meeting on Pulmonary Hypertension Clinical Treatment, IMPAHCT), organizado pela empresa farmacêutica Ferrer, reuniu em barcelona mais de 150 especialistas em pneumologia e cardiologia de mais de 30 países no último fim de semana. O evento reafirmou o compromisso da comunidade clínica com a colaboração multidisciplinar e internacional para melhorar o tratamento da hipertensão pulmonar (HP), uma condição grave que afeta 1% da população. A HP está frequentemente associada a sintomas debilitantes e a um risco aumentado de mortalidade.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250331560020/pt/

David Ferrando, Ferrer's Chief Marketing and Market Access Officer and Jorge Cuneo, Ferrer's Chief Medical Officer, at the IMPAHCT opening session.

Os especialistas definiram prioridades-chave para o tratamento da hipertensão pulmonar. Claudia Valenzuela, pneumologista da Unidade de Doenças Pulmonares Intersticiais do Departamento de Pneumologia do Hospital Universitario La Princesa em Madri, destacou a necessidade de uma abordagem abrangente que envolva diversos profissionais de saúde: “Uma abordagem multidisciplinar facilita o diagnóstico preciso e o manejo adequado dos pacientes. No caso da hipertensão pulmonar, também enfrentamos o desafio de encaminhar esses pacientes para centros especializados, onde podem receber um diagnóstico correto e um atendimento integral”.

Por sua vez, Roberto Badagliacca, professor do Departamento de Ciências Cardiovasculares e Respiratórias da Universidade Sapienza de Roma, ressaltou a importância do diagnóstico precoce, afirmando que “a hipertensão pulmonar é uma doença degenerativa e, quanto mais cedo for diagnosticada, mais rapidamente o tratamento específico poderá ser iniciado”.

David Ferrando, diretor de Marketing e Acesso ao Mercado da Ferrer, comentou: “Com esta sétima edição do IMPAHCT, reafirmamos o compromisso da Ferrer com os profissionais de saúde na transformação da vida das pessoas afetadas pela hipertensão pulmonar, assim como de seus familiares e cuidadores. Em linha com o nosso propósito de usar as empresas para lutar pela justiça social, trabalhamos para oferecer soluções terapêuticas transformadoras para doenças raras ou de baixa prevalência”.

Além disso, Jorge Cuneo, diretor médico da Ferrer, afirmou: “Por meio da formação contínua, da pesquisa e do intercâmbio de melhores práticas, buscamos impulsionar soluções inovadoras que realmente façam a diferença no tratamento de uma doença tão complexa e limitante. Com isso em mente, a colaboração com os profissionais de saúde é essencial para aprimorar a prática clínica diária, resultando, em última instância, em um impacto positivo para os pacientes”.

O IMPAHCT consolidou-se como um evento de referência internacional na área da hipertensão pulmonar, proporcionando um espaço para a troca de conhecimentos e atualizações sobre os mais recentes avanços terapêuticos.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250331560020/pt/

Para mais informações

Gorka Ortiz de Zárate

Consultor de comunicações da Ferrer

gortizdez@ferrer.com

Tel. +34 936 003 779