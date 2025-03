Semana das Vendas Recorrentes reúne mais de 20 especialistas

Os desafios de metas, vendas e crescimento das empresas são alguns temas que serão debatidos na Semana das Vendas Recorrentes, evento organizado pela PipeRun, que reunirá executivos de tecnologia, marketing e comunicação em talks sobre as melhores estratégias e práticas para vender e atingir metas. Serão três dias de discussões com a participação de mais de 20 especialistas de grandes empresas atuantes no Brasil.

O Head de Vendas da Oracle, Andrey de Oliveira e o Head de Parcerias e Vendas da Asaas, Rafael Souza são alguns dos nomes confirmados para o evento. Os dois executivos participarão do painel de abertura da Semana das Vendas Recorrentes, que tem como tema central as vendas corporativas B2B. Além deles, Matheus Lopes da V4 Company, Leonardo de Paula da Gupshup, Thais Sterenberg da Elephan e Vinícius Bento da CustomerX também participarão dos painéis com assuntos relacionados a todo o funil de vendas, desde a captação de leads ao sucesso do cliente.

A Semana das Vendas Recorrentes é uma iniciativa da PipeRun e acontece em formato online e gratuito nos dias 15, 16 e 17 de abril. Os painéis serão distribuídos em quatro horários diários, às 9h, às 11h, às 14h e às 17h, com espaço para abertura de perguntas entre os participantes. As inscrições gratuitas podem ser feitas neste link: https://mkt.crmpiperun.com/semana-da-recorrencia.

De acordo com o Chief Revenue Officer (CRO) da CRM PipeRun, Fausto Reichert, o conteúdo do evento foi pensado para ajudar empresas e profissionais a superar as barreiras de um ano desafiador. “Convidamos executivos experientes de empresas referências, que vão abordar assuntos relacionados a vendas e tecnologias que otimizam o processo comercial, trazendo, principalmente, suas atividades e ações práticas, erros e acertos de quem entende o mercado e faz suas empresas crescerem continuamente. Queremos levar conteúdo educativo para ajudar empresas a venderem mais e melhor”, destaca.

Sobre a PipeRun – A PipeRun é uma startup especializada em gestão de relacionamento com clientes, criada em 2017. O sistema de CRM da PipeRun apoia a aceleração de vendas de empresas que atuam com vendas consultivas e complexas, com modelos de vendas remotas e canais parceiros, contendo funcionalidades como automação de vendas, calendários de atividades, e-mails, geração de propostas, assinatura eletrônica de documentos e atendimento de vendas multicanais e whatsapp oficial. Atualmente, a carteira de clientes da startup soma mais de 1.600 empresas e 15.000 vendedores em todo o país.

As inscrições para a Semana das Vendas Recorrentes podem ser feitas na página do evento, que também traz o cronograma completo e a lista de palestrantes confirmados.

Website: https://crmpiperun.com/