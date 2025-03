Parceria Ouribank e XTransfer viabiliza pagamentos globais

O comércio exterior brasileiro ganhou um novo impulso com a parceria entre o Ouribank e a XTransfer, uma das líderes globais em pagamentos B2B transfronteiriços.

O acordo fortalece a infraestrutura financeira disponível para empresas que atuam no comércio internacional e no e-commerce, reduzindo custos e otimizando processos de pagamento para negócios no Brasil e no exterior.

Transformando fronteiras em possibilidades

Em 2024, o Hub de Soluções do Ouribank processou mais de 3,5 milhões de operações de câmbio individuais, totalizando um volume transacionado superior a 10 bilhões de dólares.

Essas operações consolidaram mais de 280 milhões de transações individuais, impactando diretamente ou indiretamente mais de 22 milhões de pessoas e empresas brasileiras.

A parceria com a Xtransfer vem para fortalecer ainda mais essa unidade negócio do Ouribank, no atendimento a instituições financeiras estrangeiras, permitindo que empresas com uma conta na plataforma recebam pagamentos em reais (BRL) de compradores brasileiros.

Além disso, compradores no Brasil e na América Latina agora podem pagar fornecedores globais, especialmente chineses, via Pix, eliminando a complexidade das operações cambiais.

Tecnologia de ponta para conectar mercados

Com quase cinco décadas de experiência, o Ouribank traz soluções tecnológicas para câmbio, incluindo uma infraestrutura eFX e serviços FxaaS.

Esses serviços são utilizados para eliminar as barreiras que existem no mercado de pagamentos globais, permitindo que empresas ampliem suas operações sem se preocupar com desafios como prazos de remessa longos, custos elevados e oscilações cambiais.

"Com o Hub, estamos avançando no setor de tecnologia de pagamentos, entregando soluções que reduzem o atrito nas transações internacionais sem comprometer a tradição e expertise que construímos. Estamos confiantes de que nossa parceria com a XTransfer trará valor significativo aos mercados em toda a América Latina", destaca Bruno Foresti, diretor de tesouraria e hub do Ouribank.

Um passo à frente no comércio Brasil-China

A China tem sido o principal parceiro comercial do Brasil desde 2009, com um volume de transações bilaterais que ultrapassou os US$ 188 bilhões em 2024.

"Essa relação estratégica exige soluções financeiras à altura das demandas do mercado. Nossa parceria com a XTransfer, contribui para fortalecer ainda mais esse fluxo comercial, oferecendo meios de pagamento mais acessíveis e eficientes", finaliza Bruno.

Website: https://www.ouribank.com/conteudo/blog/ouribank-e-xtransfer-parceria-que-impulsiona-o-comercio-internacional