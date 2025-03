Startup norte-americana quer atrair hotelaria brasileira

Com a mesma velocidade na qual a Inteligência Artificial (IA) vem se impondo e revolucionando diversas indústrias no mundo atual, ela coloca diferentes perfis econômicos, sobretudo as pequenas e médias empresas, numa verdadeira encruzilhada: ou se adere a essa tecnologia para se manter relevante ou, certamente, ficará para trás.

Recentemente, uma pesquisa global da McKinsey mostrou que empresas que utilizam IA registraram grandes ganhos em economia de custos e agilidade operacional. Nesse contexto, o setor hoteleiro é apenas mais um que vem transformando e aprimorando suas operações, promovendo uma vantagem competitiva aos que rapidamente adaptam-se à novidade.

“Hoje a IA é uma necessidade, não só para aumentar lucros, mas para melhorar o bem-estar e a eficiência do backstage e, consequentemente, as interações e a satisfação dos hóspedes”, afirma Valquir Correa, proprietário da Ascendere Group, consultoria sediada em Orlando (FL), nos Estados Unidos, especializada em otimização financeira, análise operacional e soluções de automação para os setores de hotelaria, restaurantes e serviços, por meio de insights estratégicos e tecnologias precisas.

Correa lembra que, por trás de cada experiência do hóspede, há uma imensidão de tarefas de retaguardas — invisíveis, mas essenciais — acontecendo nos bastidores, como as relacionadas a finanças, limpeza, manutenção, gestão de estoque, entre outras. Em finanças, por exemplo, a IA pode melhorar a coleta de dados e gerar insights, ajudando a tomar decisões informadas e a otimizar operações. Do mesmo modo, os cronogramas de limpeza também podem ser potencializados, a partir da análise dos horários de check-in e check-out, assegurando que os quartos sejam limpos exatamente quando necessário, reduzindo, assim, o tempo ocioso da equipe.

A manutenção é outra área na qual a inovação pode fazer a diferença, já que ao analisar dados em tempo real sobre o uso de cada equipamento, a tecnologia permite a manutenção preditiva, maximizando sua vida útil e minimizando reparos desnecessários. Como destaca a Forbes, a ferramenta também é eficaz na gestão de estoques, prevendo necessidades de abastecimento, evitando excessos e garantindo que itens essenciais estejam sempre disponíveis.

Correa lembra que a IA é uma grande aliada na personalização de cada etapa da jornada do hóspede, desde as recomendações e orientações de reservas até as comodidades nos quartos, conforme as preferências individuais, possibilitando a criação de ofertas exclusivas visando aumentar o engajamento e a fidelidade do visitante. “Além de apoiar todos esses departamentos, a IA ainda analisa os feedbacks deixados pelos clientes promovendo, de um lado, o repasse de informações preciosas sobre possíveis melhorias e, de outro, a valorização dos hóspedes”.

Quanto ao receio da aplicação da tecnologia em detrimento do trabalho humano, Valquir é categórico ao garantir que a inovação não substitui pessoas, mas sim, melhora suas interações, pois torna o time mais satisfeito, eficiente e centrado. “Embora, a princípio, a IA possa parecer um pouco distante para um segmento focado em pessoas e experiências, a sua implementação incrementa e agiliza operações, garantindo que os colaboradores tenham mais tempo e recursos para priorizarem o que realmente importa — a experiência do hóspede”, conclui.

Sobre Valquir Correa

Nascido em São Paulo (SP), Valquir Correa tem uma trajetória marcada pela combinação de finanças corporativas, automação baseada em IA e estratégias de otimização operacional. Construiu sua carreira internacionalmente, tendo ocupado importantes posições em multinacionais, como a vice-presidência de finanças corporativas no Baha Mar, um dos resorts mais icônicos do Caribe.

Ao longo de mais de uma década de experiência em liderança sênior, desenvolveu e implementou estratégias que otimizam custos, melhoram a transparência financeira e alavancam a tecnologia para operações simplificadas. Além de especialista em finanças, destaca-se por conectar culturas e liderar projetos em diferentes contextos globais.

Com seu know-how no setor de hospitalidade e consultoria internacional, fundou a Ascendere Group, visando redefinir as operações financeiras em todos os setores. À frente da empresa, Valquir Correa continua sua missão de empoderar companhias e indivíduos, promovendo soluções que aliam tecnologia, eficiência operacional e, acima de tudo, um olhar humano para o futuro dos negócios.

Sobre a Ascendere Group

Sediada em Orlando, na Flórida, a Ascendere Group possui conhecimento em automação orientada por IA, análise avançada de dados e gestão financeira sob medida para setores de alta demanda. Formada por uma equipe multifuncional com analistas financeiros, programadores de automação, consultores de hospitalidade e especialistas em privacidade de dados, oferece uma abordagem orientada em resultados, visando garantir que cada solução seja precisa, abrangente, compatível e sustentável. Mais informações: https://www.ascenderegroup.com/.

Website: http://www.ascenderegroup.com