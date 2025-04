Figment Expande Operacões Institucionais de Staking para a América Latina com Novo Escritório Regional e Head de LATAM

A Figment, principal fornecedora de infraestrutura de staking, tem o prazer de anunciar sua expansão oficial para a América Latina com a inauguração de um escritório regional em São Paulo, Brasil. Essa iniciativa reforça o compromisso da Figment com o ecossistema blockchain em rápido crescimento na região e com a crescente demanda por soluções institucionais de staking.

Para liderar essa frente, a Figment nomeou Sthefano Batista como Head de América Latina, reportando-se a Josh Deems, Head das Américas. Sthefano possui uma sólida trajetória em finanças tradicionais e ativos digitais, com experiência em investimentos institucionais em cripto, negociação de derivativos e estratégia em ativos digitais. Ele atuou em posições de destaque em empresas como Paradigm, Dunamis Trading, BTG Pactual e MSCI. Sua missão será impulsionar o crescimento estratégico, fortalecer relações com parceiros existentes e expandir as operações para melhor atender clientes institucionais em toda a região.

"A América Latina é uma das nossas regiões prioritárias de crescimento para 2025, e estamos entusiasmados em aprofundar nossa presença aqui para atenderàdemanda dos clientes", afirmou Josh Deems, Head das Américas na Figment. "Com Sthefano liderando essa iniciativa, ao lado da equipe já presente na região, estamos bem posicionados para impulsionar a adoção e oferecer serviços de staking de primeira linha."

A expansão da Figment é impulsionada por uma forte demanda de clientes, condições regulatórias favoráveis e pela oportunidade de estreitar relações com parceiros que já atuam na América Latina. Segundo a Chainalysis, a região representa 9.1% do volume global de transações em cripto, mesmo correspondendo a menos de 1% dos mercados de capitais globais—refletindo o enorme potencial de crescimento local.

A Figment já atende clientes institucionais na região, como o Mercado Bitcoin e a Hashdex. Com o novo escritório, a empresa ampliará sua capacidade de oferecer suporte especializado e local.

"Queremos que a comunidade cripto latino-americana veja a Figment como a principal referência em staking", disse Sthefano Batista, Head de América Latina da Figment. "Ao estabelecermos uma presença dedicada, reforçamos nosso compromisso de longo prazo com a região e garantimos que instituições, desenvolvedores e parceiros de ecossistema possam se beneficiar da nossa expertise."

"Conforme aprofundamos nosso relacionamento com instituições financeiras na região, queremos apresentar oportunidades que ofereçam recompensas reais para os detentores de cripto e stablecoins, um mercado chave na América Latina."

O escritório da Figment em São Paulo contará com equipes de operações, especialistas em protocolos e funções GTM, alinhadas com a missão global da empresa de fomentar o crescimento e o sucesso das redes blockchain.

Para saber mais sobre os serviços de staking da Figment ou explorar oportunidades na América Latina, entre em contato pelo e-mail: stake@figment.io.

Sobre a Figment

A Figment é a principal fornecedora independente de infraestrutura de staking. Oferece uma solução completa de staking para mais de 700 clientes institucionais, incluindo gestoras de ativos, corretoras, wallets, fundações, custodians e grandes detentores de tokens, permitindo a geração de recompensas sobre ativos digitais. Na Ethereum, a Figment é a maior fornecedora não-custodial de staking de ETH. Seus serviços institucionais de staking incluem staking com apenas alguns cliques, monitoramento de recompensas em portfólio, integrações via API, infraestrutura auditada e proteção contra slashing. Tudo isso está alinhadoàmissão da Figment de apoiar a adoção, o crescimento e o sucesso de longo prazo do ecossistema de ativos digitais. Para saber mais, acesse: figment.io.

