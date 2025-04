VeriSilicon apresenta AcuityPercept: Um sistema de ajuste automático de ISP impulsionado por IA

A VeriSilicon (688521.SH) anunciou hoje o AcuityPercept, seu sistema de ajuste automático de Processamento de Sinais de Imagem (ISP) baseado em IA, criado para otimizar de modo inteligente os parâmetros de processamento de imagem para melhor reconhecimento de objetos. O AcuityPercept aprimora a precisão e a eficiência dos sistemas de percepção de IA ao otimizar dinamicamente os parâmetros de ISP mediante processos de ajuste automatizados. Ele é amplamente aplicável a aplicações de visão impulsionadas por IA em diversos setores, incluindo direção autônoma, visão robótica e AIoT.

O AcuityPercept da VeriSilicon aproveita uma diretiva mundial e um algoritmo de refinamento local, utilizando metadados e feedback de perda de modelos de tarefas de IA para obter automaticamente o ajuste ideal de ISP. Ao refinar continuamente as configurações de ISP, melhora efetivamente a precisão da detecção de objetos e fornece ótimas imagens processadas por ISP para processamento de rede neural. O AcuityPercept oferece uma solução de otimização abrangente com o IP de ISP da VeriSilicon, que permite a otimização automatizada de loop fechado.

“O AcuityPercept é um sistema essencial de ajuste de ISP que conecta ISP com o mecanismo de percepção de IA alvo para alcançar o reconhecimento ideal de objetos. À medida que a percepção orientada por IA se torna cada vez mais importante em veículos autônomos, vigilância inteligente e robótica, nosso sistema de ajuste automático de ISP impulsionado por IA define a base para soluções de visão de IA mais precisas, eficientes e escaláveis", disse Weijin Dai, Diretor de Estratégia, Vice-Presidente Executivo e Diretor Geral da Divisão de IP da VeriSilicon. "O AcuityPercept demonstrou excelentes resultados com dados de rodovias coletados por nossos clientes de ISP automotivos. É uma tecnologia crucial que permite que os mecanismos de percepção de visão identifiquem objetos de modo claro e confiável."

