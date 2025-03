Fujitsu General do Brasil se destaca em premiação global de inovação

A Fujitsu General do Brasil, multinacional japonesa de ar-condicionado, foi reconhecida e se destacou internacionalmente na Premiação Fujitsu General Way 2024, que celebra anualmente as melhores iniciativas de cada filial do grupo, ao receber 5 premiações entre as 16 ações apresentadas à matriz.

As ações propostas e realizadas pelos colaboradores foram feitas de acordo com filosofia corporativa e o código de conduta do Grupo Fujitsu General, com base na missão e princípio da companhia. São eles: “Integridade”, “Desenvolvimento do colaborador”, “Agir espontaneamente” e nossa missão “Vivendo juntos pelo nosso futuro”.?

Entre os projetos vencedores, o destaque foi o lançamento da primeira loja de e-commerce da Fujitsu General no mundo, realizado em setembro de 2024. O projeto foi reconhecido como a melhor iniciativa global pela Fujitsu General Way Award 2024. A iniciativa, liderada por Natália Harumi Fugissawa, contou com a colaboração das áreas de Marketing, Administrativo (Contábil e Financeiro), Técnico e Comercial. "É uma honra receber este prêmio e poder contribuir com um projeto que me permitiu muitos aprendizados junto a toda equipe” afirma Natália.

Além do e-commerce, a filial brasileira foi premiada por outras quatro iniciativas:

Lives tira-dúvidas no Instagram: Desde janeiro de 2024, a empresa realiza transmissões ao vivo a cada 15 dias para esclarecer dúvidas sobre o segmento de ar-condicionado. Com mais de 23.800 pessoas alcançadas, a iniciativa fortalece o relacionamento com instaladores e consumidores;

Nova ferramenta no sistema Telecontrol: Implementação de imagens em “vista explodida” para facilitar a identificação de peças de reposição, reduzindo erros em pedidos e aprimorando o atendimento;

Criação da newsletter interna “News FGB”: Publicação mensal que mantém colaboradores informados sobre eventos, ações de relacionamento, marketing e lançamentos de produtos, promovendo uma comunicação mais eficiente dentro da empresa;

Treinamento “Business Talk – DISC”: Primeiro treinamento interno sobre a ferramenta DISC, que ajuda a melhorar a comunicação e o trabalho em equipe. Todos os funcionários participaram e receberam feedback individual sobre seus perfis comportamentais.

A premiação já reconheceu o Brasil em diversas ações. Em 2023, um dos premiados e destaque mundial da filial foi o estande da empresa na Febrava, certificada como carbono neutro. O espaço recebeu o selo ‘Estande Neutro de Carbono’ pelo IBDN (Instituto Brasileiro de Defesa da Natureza), em reconhecimento à expressiva redução dos impactos ambientais durante a montagem, desmontagem e destinação dos materiais utilizados.

Website: https://www.fujitsu-general.com/br/