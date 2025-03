Lumu adquire Maltiverse para ampliar inteligência de ameaças

A Lumu Technologies, empresa de cibersegurança criadora do modelo Continuous Compromise Assessment™, anunciou a aquisição da Maltiverse, uma companhia de inteligência de ameaças sediada na Espanha, especializada em coleta, classificação, filtragem e fornecimento de Indicadores de Comprometimento (IOCs). A aquisição aumenta a capacidade da Lumu de fornecer aos clientes um contexto de comprometimento mais profundo e fortalece seus recursos de inteligência de ameaças em tempo real.

“A cibersegurança é um desafio impulsionado pela inteligência, e a aquisição da Maltiverse permite que a Lumu ofereça visibilidade de ameaças e capacidade de resposta ainda mais profundas”, afirma Ricardo Villadiego, fundador e CEO da Lumu. “Ao integrar a expertise da Maltiverse em inteligência de ameaças com a detecção de comprometimento em tempo real da Lumu, não estamos apenas aprimorando nossa oferta atual, mas também dobrando nosso compromisso com o mercado ao ajudar organizações de todos os tamanhos e verticais a operar a cibersegurança com proficiência”.

Os principais benefícios da aquisição incluem:

Conscientização aprimorada sobre os atores de ameaças: os clientes da Lumu terão conhecimento e compreensão mais profundos sobre como os invasores operam, permitindo antecipação e defesa proativa contra ameaças cibernéticas emergentes e em evolução;

Contexto de comprometimento expandido: visibilidade aprimorada sobre atividades maliciosas, enriquecida pela inteligência de ameaças profundas e com curadoria da Maltiverse;

Postura de cibersegurança mais forte: a combinação da avaliação de comprometimento contínuo da Lumu com a inteligência de ameaças da Maltiverse permite que as organizações possam identificar e mitigar proativamente as ameaças antes que elas aumentem;

Expansão geográfica estratégica: esta aquisição estabelece a presença da Lumu na região ibérica como um passo fundamental para a expansão no mercado europeu, posicionando-a para crescer nesta região estratégica.

"A integração com a Lumu representa um novo e empolgante capítulo para a Maltiverse”, ressalta Hesaul Sanchez, CEO da Maltiverse. “Nossa missão sempre foi fornecer inteligência de ameaças de alta fidelidade para ajudar as organizações a combater ameaças cibernéticas de forma eficaz. Ao integrar nossa inteligência com as ofertas da Lumu, estamos ampliando nosso impacto, capacitando mais organizações com o conhecimento e os insights necessários para ficar à frente dos adversários cibernéticos”, finaliza.

Mais informações estão disponíveis em: www.lumu.io.