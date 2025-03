Bynder lança AI Agents, pioneiro na próxima geração de DAM com IA

A Bynder, líder mundial em gerenciamento de ativos digitais (DAM) empresarial com inteligência artificial (IA), anunciou seu AI Agents, um conjunto de inovações de IA que executará tarefas essenciais para os negócios, como enriquecimento, descoberta, transformação e governança de conteúdo, abrindo caminho para a próxima evolução das implementações estratégicas de DAM.

Após o sucesso da AI Search da Bynder, solução que agora conta com mais de 750 clientes, o AI Agents da Bynder enriquecerá e transformará todas as formas de conteúdo criativo, além de garantir a governança e a conformidade – todos eles aspectos cruciais para oferecer experiências de conteúdo imersivas e atraentes em escala.

Com a ajuda dos modelos de linguagem de grande escala (LLMs), o AI Agents da Bynder tem a inteligência necessária para oferecer um grau mais alto de personalização e entenderá o contexto e a intenção por trás do pedido de um usuário para executar tarefas complexas de gerenciamento de conteúdo em escala. O Agents utilizará o poder da IA sem os riscos comerciais de privacidade e conteúdo de marca não compatível.

Ao lidar com tarefas complexas de gerenciamento de conteúdo por meio da automação inteligente com supervisão humana, o AI Agents da Bynder dará suporte a iniciativas estratégicas de alto impacto, acelerando os resultados dos negócios, aumentando a produtividade de todos os usuários e equipes e impulsionando a personalização e participação em todos os canais digitais.

Enriquecer

Os administradores de DAM e os gerentes de conteúdo estão lidando com um volume e uma complexidade cada vez maiores de ativos digitais, e as tarefas essenciais de enriquecimento, como marcação de metadados, criação de títulos e redação de descrições, ainda exigem esforço e tempo manuais significativos. Graças aos LLMs, o Enrichment Agent da Bynder pode “ver além dos pixels” para agilizar os fluxos de trabalho de negócios e atender às necessidades específicas da empresa, além de ajudar os usuários a extrair informações dos ativos e enriquecê-los com metadados baseados em indicações dos usuários com mais precisão e em escala. O Enrichment Agent trabalhará em conjunto com o Ecosystem Agent da Bynder e com mais de 120 integrações pré-configuradas com ferramentas criativas upstream e plataformas de entrega downstream para alimentar fluxos de trabalho automatizados em toda a pilha de tecnologia de marketing do usuário.

Transformar

Os criadores de conteúdo estão sob constante pressão para produzir rapidamente conteúdo visual atraente otimizado para diversos mercados, públicos e canais digitais. Desde o redimensionamento rápido de uma imagem para plataformas de comércio eletrônico até a geração de variações de ativos para campanhas de marketing localizadas sem a ajuda de equipes ou agências de criação, o Transformation Agent da Bynder ajudará os usuários a modificar e redirecionar ativos utilizando a mais recente IA generativa. A automação das tarefas tradicionais de edição de ativos aumentará a produtividade criativa, reduzirá os custos de produção de conteúdo e acelerará o tempo de colocação no mercado.

Governar

A rápida expansão do conteúdo digital, impulsionada pelo aumento das plataformas omnicanal, tornou a governança e a conformidade do conteúdo mais exigentes e complexas do que nunca. O rastreamento de ativos fora do DAM continua sendo um desafio que coloca em risco o patrimônio da marca e os problemas de conformidade regulamentar. O Governance Agent da Bynder melhorará a governança e a conformidade dos ativos para garantir a autenticidade e a segurança da marca em escala. O Governance Agent fará uma varredura na web para identificar ativos digitais expirados, desatualizados ou fora de conformidade em segundos e poderá detectar conteúdo gerado por IA, proporcionando clareza para a conformidade da marca.

Dominique LeBlond, diretor de Produtos da Bynder, disse: “O AI Agents da Bynder agrega valor às empresas em vários níveis. A tecnologia que desenvolvemos é uma solução altamente especializada e sensível ao contexto que é integrada diretamente ao DAM, a única fonte de verdade para todo o conteúdo. Nossa extensa colaboração com algumas das marcas mais emblemáticas durante o projeto e o desenvolvimento, e sua participação bem-sucedida durante o programa de acesso antecipado, validou nossa direção, e mal podemos esperar para mostrar a tecnologia na Bynder Connect em Nova York.”

O AI Agents da Bynder será revelado na Bynder Connect em Nova York (EUA), em 21 de maio. A conferência mundial de clientes da empresa reunirá líderes do setor de marcas internacionais renomadas para saber mais sobre a próxima evolução do DAM alimentado por IA e as mais recentes inovações da Bynder.

Para se inscrever para o acesso antecipado, acesse https://labs.bynder.com/experiments/ai-agents/.

