Perficient alcança status de parceiro elite da Databricks

Perficient, líder mundial em consultoria digital que transforma as maiores empresas e marcas do mundo, anunciou hoje sua parceria expandida com a Databricks, a empresa de dados e IA, conquistando o status de parceira elite da Databricks.

A elevação da parceria reconhece a experiência em dados e IA da Perficient bem como o sucesso em aproveitar a Plataforma de Inteligência de Dados da Databricks para capacitar empresas a obter mais valor de seus dados. Como parceira elite da Databricks, a Perficient consegue acesso exclusivo a recursos adicionais e suporte da Databricks. A parceria elevada permite que a Perficient ofereça aos clientes soluções inovadoras e orientadas por IA que transformam plataformas de dados e ecossistemas, autoativam análises e ciência de dados, e obtêm melhor resiliência e agilidade.

"É uma honra ser reconhecido como um parceiro elite pela Databricks, uma distinção que serve como um testamento para a experiência de nossa prática Databricks", disse Santhosh Nair, Vice-Presidente Sênior da Perficient. "As empresas têm acesso a uma enorme quantidade de dados que podem influenciar como se conectam com os clientes e fazem sua empresa crescer. Nossa parceria com a Databricks está criando oportunidades para as empresas capturarem e mobilizarem seus dados, a fim de solucionar problemas complexos. Estamos na expectativa de aprofundar nossa parceria com a Databricks e elevar o valor que entregamos a nossos clientes nos próximos anos."

Com mais de 120 consultores certificados pela Databricks, a Perficient oferece soluções completas que capacitam as organizações a maximizar o valor da Databricks ao abordar engenharia de dados, armazenamento de dados, IA e ML, ciência de dados e governança de dados na Plataforma de Inteligência de Dados.

"À medida que mais organizações buscam gerar inteligência de dados, estamos intensificando nossa parceria com a Perficient para ajudar as empresas a assumir o controle de seus dados e colocá-los para trabalhar com IA", disse Jason McIntyre, Vice-Presidente de Portfólio de Parceiros Elite na Databricks. "A Databricks se dedica a criar um forte ecossistema de parceiros e, com a experiência em dados e IA da Perficient, estamos entregando soluções excepcionais que abordam os principais pontos problemáticos e impulsionam o crescimento e a inovação em todos os setores."

Sobre a Perficient

A Perficient é líder mundial em consultoria digital. Nossa equipe de estrategistas, designers, tecnólogos e engenheiros ajuda as maiores empresas e marcas do mundo a avançar com coragem seus negócios e gerar resultados reais através do poder da tecnologia. Superamos barreiras, somos obcecados por resultados e forjamos o futuro para nossos clientes. Para mais informação, acesse www.perficient.com.

