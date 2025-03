AM Best Solicita Comentários Sobre Revisões Propostas Para Critérios de ‘Classificações de Escala Nacional da Best’

A AM Best está solicitando comentários de participantes do mercado no setor de seguros e outras partes interessadas sobre um esboço de atualização de seu procedimento de critérios, "Classificações de Escala Nacional (National Scale Ratings - NSR) da Best", disponível na seção de metodologia do site da AM Best até 23 de abril de 2025.

As revisões das Classificações de Escala Nacional da Best incluem a introdução de novos NSRs para três países: Argélia, Brasil e Tailândia. Estes NSRs irão permitirã maior diferenciação entre os participantes do seguro em seus respectivos mercados. As novas tabelas de mapeamento de NSR da ICR (Issuer Credit Rating) mundial para a NSR acompanham o esboço atualizado dos critérios de classificação. Para denotar a diferença entre uma ICR mundial e a NSR da Best, a NSR terá um ".XX" com o XX representando um código de país de duas letras.

A NSR da Best é uma opinião relativa da solidez financeira de uma companhia de seguros dentro de um único país. As NSRs são constituídas em função das características financeiras de (re)seguradoras domiciliadas no país e, até certo ponto, mitigam fatores limitantes específicos do país na análise de classificação mundial. O esboço do procedimento de critérios e os mapeamentos que o acompanham de escalas novas e existentes estarão disponíveis no site 'AM Best Rating Services Rating Methodologies' até 23 de abril de 2025, através do seguinte link: AM Best Rating Services | Metodologia de Classificação de Crédito.

A AM Best não espera que as revisões dos critérios de NSR da Best afetem quaisquer classificações de crédito publicadas da Best.

Ao enviar comentários para a caixa de entrada da metodologia, os comentaristas podem selecionar uma das três opções a seguir: Permitir que meus comentários sejam tornados públicos e incluir minhas informações de contato; permitir que meus comentários sejam tornados públicos, mas manter minhas informações de contato anônimas; ou não publicar meus comentários (confidencial). Comentários escritos devem ser enviados até 23 de abril de 2025, por e-mail a um dos seguintes endereços de e-mail com base em sua seleção:

Para permitir que seu comentário seja tornado público, incluindo suas informações de contato, envie um e-mail para Methodology.Public@ambest.com.

Para permitir que seu comentário seja tornado público, mas manter suas informações de contato anônimas, envie um e-mail para Methodology.Anonymous@ambest.com.

Para não publicar suas informações de contato ou comentários e manter todas as informações confidenciais, envie um e-mail para Methodology.Private@ambest.com.

A AM Best é uma agência internacional de classificação de crédito, editora de notícias e provedora de análise de dados especializada no setor de seguros. Com sede nos EUA, a empresa faz negócios em mais de 100 países, com escritórios regionais em Londres, Amsterdã, Dubai, Hong Kong, Singapura e Cidade do México. Para mais informações, acesse www.ambest.com.

Copyright © 2025 por A.M. Best Rating Services, Inc. e/ou suas afiliadas.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250307171127/pt/

Ann Modica

Diretor de Critérios de Classificação de Crédito, Pesquisa e Análise

+1 908 882 2127

ann.modica@ambest.com

Christopher Sharkey

Diretor Associado de Relações Públicas

+1 908 882 2310

christopher.sharkey@ambest.com

Robert Raber

Diretor Sênior de Critérios de Classificação de Crédito, Pesquisa e Análise

+1 908 882 2261

robert.raber@ambest.com

Al Slavin

Especialista Sênior de Relações Públicas

+1 908 882 2318

al.slavin@ambest.com