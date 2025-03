Congresso aborda Psicologia e Cuidados Paliativos

O Conselho Regional de Psicologia - 9ª Região (GO), por meio da Comissão Especial de Psicologia e Cuidados Paliativos, realizará nos dias 3 e 4 de abril, em Goiânia (GO), o I Seminário de Psicologia e Cuidados Paliativos: Lutos e Reconstruções no Processo de Saúde-Doença, no Miniauditório da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás (UFG), na Rua 235, n.º 307, Setor Leste Universitário, em Goiânia (GO).

O encontro propõe discutir as interfaces entre a Psicologia e os Cuidados Paliativos, como o conjunto de ações que visam a melhorar a qualidade de vida de pacientes e familiares que enfrentam doenças graves, crônicas ou que ameaçam a vida.

O seminário contará com a participação de membros da Academia Nacional de Cuidados Paliativos (ANCP), representada pelas psicólogas integrantes do Comitê de Psicologia, Jacqueline Andrade Amaral, Joana Cés de Souza Dantas, Mariana Sarkis Braz, Marília Aguiar, Silvana Maria Aquino da Silva, e pelas diretoras de Comunicação da ANCP, a psicóloga Daniela Aceti, e a Dra. Erika Lara, médica de família e comunidade e coordenadora do Projeto Goiânia Compassiva.

A programação inclui temas como: o luto em cuidados paliativos; as competências dos (as) psicólogos (as) nos cuidados paliativos; habilidades de comunicação; equipes multiprofissionais e interprofissionais; e cuidados paliativos na atenção primária, secundária, terciária, domiciliar, hospice e comunidades compassivas.

Mais informações e inscrições: https://crp09.org.br/seminario/index.php/inscricao-oficial

