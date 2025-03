Ricosti Cosméticos lança e-commerce com entrega em todo o Brasil

A Ricosti Cosméticos anuncia o lançamento de seu e-commerce próprio, com o objetivo de facilitar o acesso aos seus produtos para clientes em todo o Brasil. A plataforma, que já está disponível em www.ricosti.com.br, entrega todos os itens da marca em qualquer região do país.

A nova loja virtual traz todos os produtos da marca, além de permitir o acesso a lançamentos e novidades em primeira mão. O site foi desenvolvido com foco na praticidade e na experiência do usuário, visando facilitar a navegação e otimizar o processo de compra.

"O lançamento do nosso e-commerce é um marco importante para a Ricosti. Após muito planejamento, finalmente conseguimos levar nossos produtos a todos os cantos do Brasil, com a qualidade e a atenção que nossos clientes merecem. Estamos muito felizes com essa conquista e prontos para atender ainda melhor a cada um de nossos consumidores", declara Flávia Ricosti, CEO da marca.

Além do novo canal de vendas, a Ricosti aproveita a ocasião para anunciar o lançamento de dois novos produtos em sua linha de cuidados faciais: o Pó Rosado e a Blindagem. O Pó Rosado é indicado para aumentar a durabilidade da maquiagem, controlar a oleosidade e proporcionar um acabamento perfeito ao longo do dia. Já a Blindagem oferece uma fórmula multifuncional, atuando como primer, diluidor e fixador, garantindo uma maquiagem duradoura.

A Ricosti possui o compromisso com a sustentabilidade, com desenvolvimento de cosméticos 100% veganos, livres de parabenos e testes em animais. Além disso, a empresa adota práticas de logística reversa de embalagens e contribui ativamente para a reciclagem.

Com o lançamento do e-commerce, a Ricosti amplia seu alcance e reafirma seu compromisso com a inovação e responsabilidade social, oferecendo aos consumidores uma nova forma de adquirir seus produtos.

Website: https://www.ricosti.com.br/