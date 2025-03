No mundo, 58% das águas residuais são tratadas

Apesar de serem uma possível solução para o estresse hídrico, apenas 58% das águas residuais domésticas passam por tratamento no mundo, segundo o relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma) “Wastewater – Turning Problem to Solution” - Águas Residuais – Transformando Problema em Solução, em português. O documento, na página 12, destaca que esses resíduos podem ser reaproveitados como fonte de energia, nutrientes e outros materiais valiosos.

O relatório também destaca que, por meio desse recurso, seria possível gerar mais de 10 vezes a quantidade de água produzida pelas usinas de dessalinização atuais. No entanto, um dos principais desafios para a reutilização da água é o receio de contaminação por microplásticos e medicamentos antimicrobianos, o que levanta preocupações e intensifica os debates sobre a importância do auxílio de tecnologias.

Esse cenário reflete um desafio global, com impactos distintos em diferentes regiões do mundo. Um exemplo é o aumento expressivo da demanda por água, que dobrou desde 1960. Segundo o Aqueduct Water Risk Atlas, a tendência de crescimento continua, e na América Latina e no Caribe, a expectativa é de um aumento de 43% até 2050.

Para Daniel Maximilian Da Costa, fundador e CEO do Latin American Quality Institute (LAQI), a gestão sustentável da água é uma questão estratégica para o mundo corporativo. Ele pontua que a escassez hídrica já afeta diversos setores produtivos, elevando custos operacionais, reduzindo a disponibilidade de insumos e ampliando riscos socioambientais.

"A preservação da água não é apenas uma responsabilidade ambiental, mas uma necessidade estratégica. Em um cenário de escassez crescente, garantir o uso sustentável dos recursos hídricos significa proteger operações, reduzir custos e fortalecer a resiliência dos negócios. Neste mês, em que celebramos o Dia Mundial da Água, em 22 de março, é essencial que as empresas ampliem seu compromisso com práticas mais eficientes e sustentáveis, assegurando não apenas a continuidade de suas atividades, mas também o futuro das próximas gerações”, conclui.