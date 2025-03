Parse Biosciences expande alcance mundial com South Australian Genomics Centre como provedor certificado de serviços

Parse Biosciences, líder em sequenciamento escalável e acessível de células únicas, sente o prazer de dar as boas-vindas ao South Australian Genomics Centre (SAGC) como o mais novo membro de seu programa Certified Service Provider (CSP). Como um provedor certificado, o SAGC expande o acessoàtecnologia pioneira de células únicas da Parse, equipando pesquisadores em toda a Austrália e na região Ásia-Pacífico com as ferramentas e a experiência para acelerar a descoberta em escala.

Introduzido em 2024, o programa CSP da Parse foi criado para conectar pesquisadores com provedores de serviços confiáveis ??e terceirizar projetos de células únicas, variando de estudos exploratórios de pequena escala a análises de rotina de alto rendimento. Ao manter padrões rigorosos, o programa garante que os provedores ofereçam soluções escaláveis ??de alta qualidade que impulsionem a descoberta científica.

"Estamos animados por ser o primeiro centro de genômica na Austrália e Ásia a fazer parceria com a Parse Biosciences como um provedor certificado de serviços. Sua tecnologia de células únicas ganhou força com rapidez entre a comunidade de pesquisa australiana devidoàsua escalabilidade, fixação de amostras e rentabilidade", disse o Dr. Sen Wang, Diretor do Centro SAGC.

"Expandir nosso programa Certified Service Provider é crucial para garantir que os pesquisadores tenham acesso confiável a soluções de sequenciamento de células únicas de alta qualidade", disse Alex Rosenberg, Diretor Executivo e Cofundador da Parse Biosciences. "Com o SAGC se unindo ao programa, os cientistas agora têm outro parceiro confiável equipado para dar suporte a projetos de todos os portes, com a escalabilidade e a precisão de que precisam para impulsionar a descoberta."

Sobre o South Australian Genomics Centre (SAGC)

O SAGC está localizado em Adelaide, sul da Austrália, com laboratórios no South Australian Health and Medical Research Institute (SAHMRI) e na Flinders University. O SAGC é credenciado pela NATA e oferece uma ampla gama de serviços de genômica e bioinformática (por exemplo, RNA, WGS, WES, epigenômica, metagenômica, células únicas e espaciais). O SAGC dá suporte a todas as áreas da genômica (animal, vegetal, ambiental, microbiana e humana) e clientes acadêmicos, da saúde e indústria.

Para mais informação, acesse https://sa-genomics.com.au/

Sobre a Parse Biosciences

A Parse Biosciences é uma empresa internacional de ciências biológicas dedicada a acelerar avanços na saúde humana e na pesquisa científica. Ao capacitar pesquisadores a conduzir o sequenciamento de células únicas com escala e simplicidade incomparáveis, as soluções inovadoras da Parse estão impulsionando avanços no tratamento do câncer, reparo de tecidos, terapia com células-tronco e muito mais.

Criada com base na tecnologia transformadora desenvolvida na Universidade de Washington, a Parse Biosciences levantou mais de US$ 100 milhões, sendo utilizada por mais de 2.500 laboratórios em todo o mundo. Seu portfólio de produtos em expansão inclui Evercode Whole Transcriptome, Evercode TCR, Evercode BCR, CRISPR Detect, Gene Select e Trailmaker para análise avançada de dados.

Com sede no vibrante distrito de South Lake Union, em Seattle, a Parse Biosciences inaugurou recentemente uma instalação de 34.000 pés quadrados com laboratórios de última geração para apoiar sua missão de promover a pesquisa mundial.

