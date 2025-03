Swiss Virtual Clinic criada exclusivamente para cirurgia de catarata

Se você ou alguém que você conhece está passando por cirurgia de catarata, classificar o grande volume de informações pode ser estressante. Detalhes confiáveis ??nem sempre são fáceis de encontrar, e é exatamente por isto que a Swiss Virtual Clinic foi criada pela Swiss Advanced Vision (SAV-IOL SA). Esta plataforma online pioneira oferece acesso personalizado a pacientes e profissionais de cuidados oculares, fazendo com que seja mais simples do que nunca o acesso às informações corretas em um só lugar.

A cirurgia de catarata é um dos procedimentos oculares mais comuns, mas para muitos pacientes ainda parece um mistério. A Swiss Virtual Clinic torna as coisas mais claras com uma interface fácil de usar que explica o procedimento, possíveis preocupações e o que esperar - tudo gratuito em sav-iol.com.

Para os profissionais de cuidados oculares, se manter atualizado com as últimas novidades em cirurgia de catarata pode ser um desafio. Das ferramentas disponíveis às consultas técnicas, encontrar informações leva tempo, o qual poderia ser melhor gasto com foco nos pacientes. A recém-lançada Swiss Virtual Clinic oferece uma seção dedicada, repleta de valiosos recursos para dar suporte a seu trabalho. E a melhor parte? Ela foi criada para ser intuitiva e atualizada regularmente, de modo que os profissionais possam encontrar exatamente o que precisam e quando precisam. Uma vez que esta seção profissional possui conteúdo médico especializado, os usuários precisarão se inscrever para garantir que somente especialistas na área possam trabalhar com os materiais.

Este lançamento é uma grande evolução e reforça o portfólio da SAV-IOL construído com base em inovação, qualidade e precisão. "E marca apenas o começo. Mais recursos já estão em desenvolvimento,àmedida que continuamos nos adaptando às necessidades em evolução dos cirurgiões oftálmicos e seus pacientes", disse Alexandre Pascarella, Diretor da Swiss Advanced Vision.

Se você estiver buscando um profissional de cuidados oculares para poupar tempo e agilizar sua prática, agora é o momento perfeito para se uniràSwiss Virtual Clinic. As inscrições estão abertas em sav-iol.com. Para aqueles que participam do APAO Congress este ano, há uma oportunidade de saber de informações exclusivas em primeira mão. De 3 a 6 de abril, a Swiss Advanced Vision irá apresentar as últimas inovações em seu estande em Nova Déli.

Desde 2009, a SAV-IOL desenvolve e comercializa tecnologias avançadas EDOF IOLs a nível mundial. Sua lentes LUCIDIS e EDEN, desenvolvidas com tecnologia Instant Focus, proporcionam visão contínua desde distâncias próximas e intermediárias até afastadas.

A Swiss Virtual Clinic abre as portas para novos serviços personalizados que acompanham cirurgiões e suas equipes médicas, bem como pacientes, para abordar a cirurgia de catarata de um modo verdadeiramente disruptivo.

Hülya AYDIN

Gerente de Marca e Marketing

hulya.aydin@sav-iol.com