Edoo reforça papel da Geração Z no mercado com nova COO

A Edoo, plataforma de recrutamento e seleção que utiliza Inteligência Artificial para conectar empresas a estagiários e jovens aprendizes, anuncia a promoção de Rafaella Pauferro como sua nova sócia e Chief Operating Officer (COO). O movimento reflete a estratégia da startup em ampliar a atuação da Geração Z no mercado de trabalho, acompanhando tendências apontadas por estudos sobre transformação digital e dinâmicas organizacionais.

Rafaella Pauferro, executiva da Geração Z, tem experiência em iniciativas voltadas ao desenvolvimento profissional de jovens no Brasil. Desde sua entrada na Edoo, tem direcionado soluções para aproximar talentos das demandas reais do mercado, em sintonia com a missão da empresa de integrar educação e empregabilidade.

Em sua nova função como COO, Rafaella assume o desafio de expandir a atuação da Edoo no segmento de IA aplicada ao recrutamento de jovens talentos. Seu papel inclui aprimorar os processos da plataforma e contribuir para um ecossistema de emprego mais dinâmico. "Nosso objetivo é oferecer uma experiência estruturada para os jovens, indo além das vagas e promovendo desenvolvimento profissional desde o primeiro contato com a plataforma", afirma Pauferro.

Para André de Moraes, fundador e CEO da Edoo, a promoção de Rafaella está alinhada às mudanças no mercado de trabalho, que tem exigido perfis inovadores e conectados com novas realidades. "A capacidade de Rafaella de traduzir tendências emergentes em estratégias concretas contribui diretamente para o crescimento da Edoo e para a formação de jovens profissionais mais preparados", pontua Moraes.

A crescente presença da Geração Z em cargos de liderança reflete um movimento observado em diversos setores, nos quais as organizações buscam inovar a partir de perspectivas alinhadas às novas exigências do mercado. De acordo com um estudo da McKinsey & Company, empresas que apostam na diversidade geracional e digitalização têm maior potencial de adaptação e crescimento sustentável.

Paralelamente, a Edoo reforça a importância da interação entre diferentes gerações dentro das empresas. A integração de experiências e perfis diversos favorece ambientes colaborativos e inovadores, promovendo aprendizado contínuo e fortalecendo a cultura organizacional. Um levantamento do Instituto Brasileiro de Economia (IBRE/FGV) aponta que ambientes de trabalho diversos impulsionam a produtividade e aprimoram a retenção de talentos.

Carolina Dias, coordenadora de Pessoas e Cultura da Edoo, destaca a relevância dessa interação entre diferentes faixas etárias no ambiente corporativo: "Organizações que equilibram diferentes gerações têm maior capacidade de inovar e responder rapidamente às mudanças do mercado. Essa diversidade se reflete na formação de equipes mais preparadas para os desafios do futuro".

Sobre a Edoo

A Edoo é uma plataforma que utiliza inteligência artificial para conectar jovens talentos a oportunidades de estágio e aprendizagem, alinhando educação e mercado de trabalho. Segundo dados internos da empresa, a plataforma já facilitou a conexão de milhares de jovens com vagas em diversas regiões do Brasil. A Edoo segue acompanhando as tendências do setor para otimizar o processo de recrutamento e desenvolver soluções alinhadas às demandas do futuro do trabalho.

Website: https://edoo.com.br/