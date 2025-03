NetApp impulsiona futuro das soluções de raciocínio de IA da Agentic com NVIDIA AI Data Platform

A NetApp® (NASDAQ: NTAP), empresa de infraestrutura de dados inteligente, anunciou hoje que está avançando no estado da arte em IA de agentes com infraestrutura de dados inteligente, a qual faz uso do design de referência da NVIDIA AI Data Platform. Ao cooperar com a NVIDIA, a NetApp está permitindo que as empresas aproveitem melhor seus dados para impulsionar a inferência de raciocínio de IA.

Na era da inteligência, as empresas precisam repensar suas estratégias de dados para transformar propriedades de dados em rápido crescimento em ativos competitivos que as capacitem a navegar com agilidade em seu ambiente de negócios. Ao adotar uma estrutura de Infraestrutura de Dados Inteligente, as empresas estarão aptas a operar sob uma visão unificada que integra catalogação de metadados, automação e recursos de nuvem híbrida para eliminar silos e oferecer informações práticas ??em cada etapa do processo de IA.

Juntos, o NetApp ONTAP® e a NVIDIA AI Data Platform permitem que as empresas naveguem na era da inteligência, criando sistemas distribuídos que aproveitam ao máximo o valor dos dados corporativos para impulsionar ações orientadas por dados. Construída com base na experiência da NVIDIA em otimização do fluxo de trabalho de IA, a plataforma é um design de referência personalizável para integrar a computação acelerada, rede e software de IA da NVIDIA com armazenamento empresarial, transformando dados em inteligência processável.

Com a NVIDIA AI Data Platform, os clientes da NetApp poderão conectar seus dados para impulsionar cargas de trabalho de raciocínio de IA com agentes usando o software NVIDIA AI Enterprise, incluindo os microserviços NVIDIA AI-Q Blueprints e NVIDIA NIM para NVIDIA Llama Nemotron Reason e outros modelos. Unidades de processamento gráfico NVIDIA Blackwell, a rede NVIDIA e a biblioteca de inferência com código aberto NVIDIA Dynamo geram informações quase em tempo real.

"As arquiteturas de computação tradicionais e as técnicas de gerenciamento de dados não estãoàaltura da tarefa de ajudar as empresas a prosperar na era da IA", disse Krish Vitaldevara, Vice-Presidente Sênior e Diretor Geral de Plataformas da NetApp. "A NVIDIA e a NetApp estão cooperando para dar aos clientes as ferramentas de que precisam para liberar estrategicamente seus dados e impulsionar a próxima onda de aplicativos de IA. Ao combinar a NVIDIA AI Data Platform com os recursos e serviços de gerenciamento de dados e IA completos e amadurecidos do NetApp ONTAP, as empresas podem levar a IA para seus dados com mais facilidade, que mantêm a segurança e a conformidade para alcançar suas metas de se converterem empresas orientadas por dados."

A NetApp vem respaldando a visão por trás da NVIDIA AI Data Platform ao desenvolver recursos necessários para que as empresas acelerem os processos de IA, incluindo:

Espaço de nomes de metadados globais: Os clientes serão capazes de descobrir, gerenciar e analisar com segurança todos os seus dados na multinuvem híbrida para permitir a extração de características e a classificação de dados para IA.

Os clientes serão capazes de descobrir, gerenciar e analisar com segurança todos os seus dados na multinuvem híbrida para permitir a extração de características e a classificação de dados para IA. Fluxo integrado de dados de IA: Os clientes podem preparar seus dados não estruturados de modo mais automático para uso em aplicativos de IA ao rastrear alterações incrementais, aproveitar a replicação incrivelmente eficiente com o NetApp SnapMirror®, classificar dados e criar incorporações vetoriais altamente compactadas para permitir pesquisas semânticas em dados para inferência de geração aumentada de recuperação (RAG).

Os clientes podem preparar seus dados não estruturados de modo mais automático para uso em aplicativos de IA ao rastrear alterações incrementais, aproveitar a replicação incrivelmente eficiente com o NetApp SnapMirror®, classificar dados e criar incorporações vetoriais altamente compactadas para permitir pesquisas semânticas em dados para inferência de geração aumentada de recuperação (RAG). Arquitetura de armazenamento desagregada: Os clientes poderão otimizar suas velocidades de rede e flash, bem como custos de infraestrutura para obter alto desempenho com requisitos mínimos de espaço e energia para cargas de trabalho de IA com uso intensivo de computação.

O suporte da NetAppàNVIDIA AI Data Platform tem por base a longa história de cooperação das empresas, incluindo o recente anúncio de uma visão avançada de dados de IA generativa e soluções integradas de ponta a ponta que combinam o software de IA da NVIDIA e a computação acelerada com a infraestrutura de dados inteligente da NetApp para RAG empresarial, a fim de impulsionar o futuro dos aplicativos de IA de agentes.

"Dados corporativos são uma rica fonte de informações para raciocínio de IA, mas a grande maioria dos dados corporativos não é estruturada, dificultando a extração de informações e significados", disse Kari Briski, Vice-Presidente de Software de IA Generativa para Empresas na NVIDIA. "Reunir a NetApp e a NVIDIA AI Data Platform cria um fluxo de dados que está sempre ativo, permitindo que os dados corporativos estejam prontamente disponíveis a agentes de IA, a fim de que eles possam acessar com rapidez as informações para tomar decisões fundamentadas."

Para saber como a NetApp irá ajudar a impulsionar o futuro das soluções de raciocínio de IA de agentes com a NVIDIA, visite o estande da NetApp nº 318 no NVIDIA GTC em San José de 17 a 21 de março de 2025.

