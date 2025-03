Escolhidos os vencedores do prêmio Japanese Culinary Arts Award (JCAA) 2024-2025, apoiado pelo JCDC

As finais foram muito disputadas e contaram com a participação de três estrangeiros que venceram as eliminatórias europeias, asiáticas e online para estrangeiros.

Em 9 de março de 2025, as finais do prêmio Japanese Culinary Arts Award (JCAA) 2024-2025, em português, Prêmio de Artes Culinárias Japonesas 2024-2025, foram realizadas no Kyoto Culinary Art College, e o Sr. Takuya Fujii, do Kyoto Culinary Art College, ficou em primeiro lugar.

Awards Ceremony

Três estrangeiros, Cristina Elena Muñoz Fernández (Espanha), vencedora da Qualificatória Europeia, Le Minh Tien (Vietnã), vencedor da Qualificatória Asiática, e Jorge Ramos (México), vencedor da Qualificatória On-line para Estrangeiros, também disputaram a final.

Infelizmente, nenhum deles venceu, mas queremos mostrar nosso respeito por seus esforços árduos.

Este campeonato celebra a paixão e a habilidade na culinária japonesa de chefs de todas as partes do mundo. O tema deste ano foi “Preparando a sua culinária japonesa local: valorizando os ingredientes”, e, de um total de 151 candidatos (102 do Japão e 49 de 15 países/regiões do exterior), os 13 chefs que passaram pelas rodadas preliminares foram competir na final em Kyoto, onde exibiram suas ideias e habilidades.

