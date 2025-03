Fotografia fine art destaca conservação ambiental em revista

A relação entre fotografia fine art e conservação ambiental será abordada na 14ª edição da revista Arte & Estilo, com lançamento previsto para o dia 27 de março, na Galeria de Artes do Shopping Via Parque, no Rio de Janeiro. A publicação reúne obras de diversos fotógrafos e artistas visuais, explorando como a arte pode contribuir para reflexões sobre a natureza e o meio ambiente.

O fotógrafo paulistano Felipe Cuoco integra a edição com imagens que registram a vida selvagem e paisagens naturais. Suas fotografias receberam reconhecimento internacional, incluindo a Menção Honrosa no Monochrome Awards 2024 pela obra Majestade do Pantanal, além das medalhas de ouro no Muse Photography Awards com Nascer do Sol Pantaneiro e prata com Majestade do Pantanal.

Além da participação na revista, Cuoco desenvolve novos projetos fotográficos ao longo de 2025. No início de abril, ele realizará um trabalho na Costa Verde de Paraty, onde, a bordo de um veleiro, registrará ilhas, praias preservadas e a relação entre o oceano e a Mata Atlântica. Em seguida, viajará para a Patagônia, documentando montanhas e geleiras e registrando mudanças ambientais na região.

No segundo semestre, está prevista uma nova incursão ao Pantanal, com o objetivo de documentar a fauna, flora e cultura local. Registros fotográficos desse ecossistema são frequentemente utilizados para sensibilizar o público e apoiar políticas de conservação.

A revista Arte & Estilo tem circulação internacional e será distribuída em feiras de arte ao redor do mundo, promovendo o debate sobre fotografia e meio ambiente.

Serviço: 14ª edição da revista Arte & Estilo



Data: 27 de março de 2025



Local: Galeria de Artes do Shopping Via Parque



Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

Para mais informações sobre o trabalho de Felipe Cuoco, basta acessar seu perfil no Instagram: @felipecuoco_photography.

Website: http://www.felipecuoco.com.br