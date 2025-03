Primient abre novo escritório em São Paulo

A Primient, líder mundial em soluções de ingredientes e produtosàbase de plantas, tem o prazer de anunciar a abertura de seu novo escritório em São Paulo (Brasil), o que representa um marco significativo na história da empresa.

Olhando para o futuro

Localizado no Condomínio Edifício Vista Nações Unidas, o novo prédio foi escolhido por sua proximidade com comodidades, incluindo o aeroporto, transporte público, restaurantes e hotéis. Esse espaço de trabalho servirá como o principal centro da empresa para operações comerciais, reuniões com clientes e suporte logístico. Essa mudança ressalta o objetivo da Primient de fortalecer sua presença na região e promover parcerias mais profundas com clientes locais e internacionais.

“O novo escritório de São Paulo é um passo importante em nosso compromisso contínuo com o mercado latino-americano”, disse Marcos Vasconcelos, diretor comercial da Primient na América Latina. “Este escritório servirá como um importante centro estratégico, permitindo que a Primient melhore a conexão local, promova relacionamentos mais fortes e impulsione a inovação nesta região.”

“O escritório contará com um design aberto ultramoderno de 4 mil pés quadrados para promover a colaboração, a criatividade e o avanço tecnológico, permitindo que a Primient atraia os melhores talentos e demonstre ainda mais sua liderança no setor”, de acordo com Rodrigo Mansilla, diretor de Operações LATAM da Primient.

Aproveitando a liderança da Primient

A mudança da Primient faz parte da estratégia global mais ampla da empresa para aumentar seu alcance e suas capacidades em mercados de alto crescimento, ao mesmo tempo em que continua a promover avanços em tecnologia, sustentabilidade e crescimento. Essa expansão está alinhada com o foco da empresa em fornecer soluções de ponta que abordem os desafios de um mundo em rápida mudança.

Com base no modelo da sede da Primient nos Estados Unidos, o design do escritório de São Paulo evoca uma base agrícola e industrial com a luz de um futuro brilhante e baseado em plantas. Tecidos naturais, acabamentos e fotografias ajudam a infundir autenticidade, textura e elegância ao espaço.

“Estamos entusiasmados com nosso novo espaço em São Paulo”, afirmou Jim Stutelberg, CEO da Primient. “O Brasil tem sido um mercado importante para nós há muito tempo e esse novo local nos permitirá atender melhor nossos clientes, conectar-nos com nossas partes interessadas e promover ainda mais oportunidades sustentáveis em toda a região.”

Para mais informações, acesse: www.primient.com e siga-nos no LinkedIn, Facebook e Instagram.

Sobre a Primient

A Primient é líder na produção de ingredientes alimentícios e industriais feitos a partir de fontes renováveis e de origem vegetal. Agregamos valor por meio de profunda excelência técnica, comercial e operacional, respaldada por nossa longa tradição de moagem de milho úmido. Onde quer que estejamos no processo, do campo ao cliente, nossas prioridades se concentram em garantir que produzamos os produtos mais seguros e da mais alta qualidade por meio de práticas que defendam nossa responsabilidade e compromissos com nosso pessoal e nosso planeta.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250319213824/pt/

Para a Primient

Alesha C. Johnson, diretora de Comunicação

Tel.: +1 (470) 484-5586