Associação de Fabricantes de Saquê e Shochu do Japão: especialistas globais em bebidas exploram o saquê, o shochu Honkaku e a cultura Awamori do Japão

A Associação de Fabricantes de Saquê e Shochu do Japão (em inglês, Japan Sake and Shochu Makers Association – JSS) está organizando uma excursão especial convidando os principais profissionais dos setores globais de vinhos e bares para explorar a profundidade e a herança da cultura japonesa de saquê, honkaku shochu e awamori. Esse programa exclusivo oferece uma experiência em primeira mão das técnicas tradicionais de fabricação de cerveja e destilação do Japão, que foram recentemente reconhecidas como Patrimônio Cultural Imaterial da UNESCO.

Leading Sommeliers Visiting a Rice Polishing Facility

O tour do saquê reúne os principais sommeliers e diretores de bebidas de restaurantes de todas as partes do mundo para visitar cervejarias selecionadas em todo o Japão. Os participantes se aprofundam no processo de produção, aprendendo sobre o polimento do arroz, a fermentação e as técnicas de envelhecimento exclusivas do saquê. O itinerário vai além das visitas às cervejarias e inclui um instituto educacional, que oferece sessões especializadas sobre seleção de leveduras, perfil de aroma e abordagens científicas para a fabricação de saquê. O passeio também inclui visitas a produtores de moldes de koji e campos de arroz, proporcionando uma compreensão holística da produção de saquê, do grão ao copo.

No tour de shochu, os principais bartenders e gerentes de bares interagem com a distinta bebida destilada japonesa, o honkaku shochu. Diferente de outros destilados mundialmente, o shochu apresenta uma variedade de ingredientes-base e métodos de destilação únicos. Os participantes visitam destilarias, interagem com os produtores e adquirem conhecimentos sobre suas características complexas por meio de sessões de degustação. O tour também inclui visitas a plantações de batata-doce – um dos ingredientes essenciais do shochu – permitindo que os participantes conheçam agricultores locais e experimentem os costumes regionais de consumo utilizando recipientes tradicionais. Essas atividades proporcionam uma apreciação mais profunda do shochu sob múltiplas perspectivas.

Além do conhecimento técnico, tours anteriores propiciaram intercâmbios dinâmicos entre os participantes e os produtores japoneses. Os sommeliers elogiaram o saquê por seu “umami equilibrado” e “baixa acidez, tornando-o altamente versátil para harmonização com alimentos”. Da mesma forma, os bartenders destacaram a “ampla gama de aplicações em coquetéis” do shochu e sua “produção natural, sem aditivos”, fazendo dele um forte concorrente na mixologia moderna.

Após o tour, os participantes incorporam ativamente seu novo conhecimento em seus respectivos setores. Isso inclui a introdução de saquê e shochu em menus de restaurantes e bares, a realização de treinamentos para equipes e a integração dessas bebidas alcoólicas japonesas em programas educacionais de associações locais de sommeliers e oficinas de coquetéis em todas as partes do mundo.

Essa iniciativa faz parte dos esforços contínuos da JSS para elevar a conscientização global sobre as bebidas alcoólicas tradicionais do Japão. Ao promover o engajamento direto com líderes internacionais do setor, a associação busca expandir o mercado, garantindo sua apreciação contínua no cenário global.

Takeshi Itani

takeshi.itani@sakeexperiencejapan.com