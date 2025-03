Marketing digital é opção para faturar na internet

Começar no marketing digital pode parecer um labirinto sem saída para quem está entrando nesse universo. Afinal, a internet está lotada de informações, gurus prometendo fórmulas mágicas e estratégias que, muitas vezes, mais confundem do que ajudam. No entanto, segundo Tiago Tessmann, especialista em tráfego pago e criador do método Conversão Extrema, o caminho para o sucesso no digital é mais simples do que parece – e começa com dois pilares essenciais.





O primeiro pilar é o tráfego, que consiste em atrair visitantes para um determinado local, como um site, uma página de vendas ou uma loja virtual. O segundo é a conversão, que transforma esses visitantes em clientes pagantes. "Sem tráfego, ninguém chega até você. Sem conversão, ninguém compra. Por isso, esses são os dois pilares que sustentam qualquer estratégia de marketing digital”, explica Tessmann.

Tráfego orgânico vs. tráfego pago: qual escolher?

Para gerar tráfego, há dois caminhos possíveis: orgânico e pago.





•Tráfego orgânico: consiste em atrair visitantes sem pagar diretamente por anúncios. "É quando você posta vídeos no YouTube, conteúdos no Instagram, escreve artigos em blogs, etc. Tudo isso ajuda a construir uma audiência sem investir dinheiro direto em publicidade”, explica Tessmann.





•Tráfego pago: envolve a criação de anúncios para atingir um público maior e mais segmentado de forma rápida. "Com anúncios bem feitos, você pode alcançar as pessoas certas, no momento certo, e acelerar seu crescimento”, afirma.



Mas qual é o melhor? Depende do objetivo. "Se você quer construir uma marca a longo prazo, o tráfego orgânico é excelente. Mas se precisa de resultados rápidos, o tráfego pago é insuperável”, garante Tessmann. Entre as principais ferramentas para tráfego pago, ele destaca o Google Ads, Meta Ads (Facebook e Instagram) e TikTok Ads, além de plataformas como LinkedIn Ads e X Ads (antigo Twitter Ads).

Conversão: a chave para transformar cliques em dinheiro

Ter milhares de acessos em um site ou perfil nas redes sociais não significa, necessariamente, faturar alto. É aqui que entra o segundo pilar do marketing digital: a conversão. "Conversão é a arte de transformar tráfego em vendas. Para isso, é fundamental ter uma oferta irresistível, uma comunicação persuasiva e um site otimizado para a experiência do usuário”, explica Tessmann. Além disso, ele destaca que prova social – como depoimentos de clientes e avaliações positivas – pode fazer toda a diferença no momento da decisão de compra.

Por onde começar no marketing digital?

Para quem está começando do zero, sem um produto ou serviço próprio, Tessmann sugere prestar serviços de tráfego pago para outras empresas. "Se você ainda não tem um negócio, a melhor forma de entrar no mercado digital é ajudando outras empresas a vender mais com anúncios pagos. Foi assim que eu comecei. Dominei as ferramentas de tráfego e ofereci meus serviços para empresários. Com o tempo, cresci, conquistei mais clientes e escalei meu faturamento”, conta.



Aprender a gerenciar campanhas no Google Ads e Meta Ads pode ser um fator que pode influenciar a competitividade para quem deseja empreender no digital.

O futuro do marketing digital: por que essa habilidade será indispensável?

A transformação digital é irreversível. Empresas de todos os segmentos estão migrando para o on-line; saber gerar tráfego e converter em vendas tem sido importante para o crescimento das empresas. "Quem aprende marketing digital hoje está se preparando para um futuro onde todas as vendas, de alguma forma, passarão pelo digital. É um conhecimento que abre portas para empreender ou crescer dentro de uma empresa. E o melhor: qualquer pessoa pode aprender e aplicar, desde que tenha disciplina, estratégia e o conhecimento certo”, finaliza Tessmann.

"Seja para criar um negócio do zero ou impulsionar uma marca já existente, entender e dominar tráfego e conversão pode ser o diferencial", conclui o especialista.

Website: https://www.conversaoextrema.com