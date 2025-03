DDC anuncia estratégia para criar reservas de bitcoins e nomeia o especialista em ativos de criptomoedas, Alex Yang, como consultor estratégico

A DDC Enterprise, Ltd. (NYSEAM: DDC), ("DayDayCook", "DDC" ou a "Empresa"), empresa asiática líder em alimentos de consumo com várias marcas, anunciou hoje uma iniciativa transformadora para adotar as bitcoins como parte das suas reservas financeiras, divulgando também que o experiente Alex Yang, especialista em gestão de ativos de criptomoedas e Web3, será consultor estratégico. Um grupo de investidores injetará até 100 BTC em troca de ações ordinárias de classe A da DDC a um valor de $0,50 a $1,25 por ação, representando um premium de 100% a 400% aos níveis recentes de negociação.

Alinhamento estratégico com confiança institucional

"Esta parceria é prova da convicção compartilhada no futuro da DDC e no valor das bitcoins e potencialmente outras criptomoedas como um ativo estratégico", afirmou a Sra. Norma Chu, presidente e CEO da DDC Enterprise. "Essa decisão estratégica de lançar uma reserva de bitcoins não só diversifica nosso balanço patrimonial, como também assegura um acordo de capital com valor premium que reflete a crença do nosso parceiro no nosso crescimento de longo prazo. Esse passo é o primeiro de muitos que faremos para integrar inovações de Web3àcomunidade de consumidores da DDC. Nosso próximo passo é para que as partes fechem acordos definitivos e depois finalizem a compra inicial de bitcoins nos próximos 30 dias".

Principais termos do acordo planejado

Injeção de 100 BTC: ao longo de cerca de três meses, um grupo de investidores contribuirá com 100 BTC (no valor de aproximadamente $8.000.000 a $8.500.000 com base nos preços atuais) para as reservas financeiras da DDC.

ao longo de cerca de três meses, um grupo de investidores contribuirá com 100 BTC (no valor de aproximadamente $8.000.000 a $8.500.000 com base nos preços atuais) para as reservas financeiras da DDC. Emissão de ações: a DDC emitirá ações ao grupo de investidores em um modelo de preço premium em camadas , começando em $0,50 por ação a $1,25 por ação a cada 4-6 semanas, iniciando com uma injeção das primeiras 25 BTC no fechamento inicial.

a DDC emitirá ações ao grupo de investidores em um , começando em $0,50 por ação a $1,25 por ação a cada 4-6 semanas, iniciando com uma injeção das primeiras 25 BTC no fechamento inicial. Compromisso a longo prazo: as ações emitidas ao grupo estarão sujeitas a um período de carência de 180 dias e marcos de desempenho, destacando o compromisso do parceiro com o sucesso da DDC a longo prazo.

Raciocínio estratégico

Diversificação do balanço patrimonial: 100 BTC acrescentam exposiçãoàvalorização potencial de longo prazo das bitcoins.

100 BTC acrescentam exposiçãoàvalorização potencial de longo prazo das bitcoins. Ações com valor premium: o modelo de emissão de ações em camadas recompensa a trajetória de crescimento da DDC ao passo que protege os acionistas existentes de diluição a níveis depreciados.

o modelo de emissão de ações em camadas recompensa a trajetória de crescimento da DDC ao passo que protege os acionistas existentes de diluição a níveis depreciados. Validação institucional: a participação desse novo grupo de investidores significa confiança na liderança da DDC e sua estratégia voltada às criptomoedas.

Veterano do setor se juntaàDDC como consultor estratégico

O Sr. Alex Yang é um veterano bem respeitado no ambiente de ativos digitais e de criptomoedas. Ele é CEO da Volmart, formador de mercados que realiza negócios cruzados entre finanças tradicionais e ativos digitais em CME, Eurex, Bursa e TFEX. Antes de atuar na Volmart, Yang foi CEO da Virtual Economy Tech Limited, provedora de serviços de blockchain para CMI e CGSE. Yang é vice-presidente da Associação Financeira Chinesa de Hong Kong e vice-diretor do Centro de Inovação de Ciência de Dados da SUSTech. Também é membro da Rede Global de Liderança de Aspen.

SOBRE A DAYDAYCOOK

A DayDayCook está na missão de compartilhar a alegria da cultura culinária da Ásia com o mundo, oferecendo um conjunto de produtos acessíveis, saudáveis, prontos para comer, prontos para cozinhar e prontos para aquecer que atendem ao paladar global. A DayDayCook passou de uma autoridade em conteúdo culinário a uma potência de várias marcas, selecionando uma diversa linha de produtos que representam autenticidade, nutrição e conveniência. O crescente portfólio da empresa inclui a DayDayCook, Nona Lim, Yai’s Thai, Omsom, MengWei e Yujia Weng. Siga a Empresa no LinkedIn.

Declarações prospectivas

Certas declarações neste comunicadoàimprensa são declarações prospectivas, incluindo, por exemplo, as declarações sobre o fechamento dos acordos definitivos com os investidores em bitcoins e a conclusão das aquisições de bitcoins, a conformidade com a NYSE (Bolsa de Valores de Nova York) e a SEC (Comissão de Valores Mobiliários), receitas estimadas, margens, crescimento e expansão. Essas declarações prospectivas envolvem riscos conhecidos e desconhecidos e incertezas, e são baseadas nas expectativas e projeções atuais da Empresa sobre eventos futuros que a Empresa acredita que possa afetar sua condição financeira, os resultados das operações, a estratégia empresarial e as necessidades financeiras. Essas declarações prospectivas se baseiam também em suposições sobre as estratégias atuais e futuras da Empresa e o ambiente no qual a Empresa atuará no futuro. Os investidores podem encontrar muitas (senão todas) dessas declarações através do uso de palavras como "pode", "irá", "espera", "prevê", "visa", "estima", "pretende", "planeja", "acredita", "provável" ou outras expressões similares. A Empresa não assume nenhuma obrigação de atualizar ou rever publicamente quaisquer declarações prospectivas para refletir eventos ou circunstâncias subsequentes, ou mudanças nas suas expectativas, exceto conforme possa ser exigido por lei. Embora a Empresa acredite que as expectativas expressas nessas declarações prospectivas sejam razoáveis, ela não pode garantir que essas declarações prospectivas estejam corretas e adverte os investidores de que os resultados reais podem diferir significantemente dos resultados previstos e encoraja os investidores a analisar outros fatores que possam afetar seus resultados futuros na declaração de registro da Empresa e outros documentos apresentadosàSEC.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Investidores:

Jeff Ervin

jeffervin@daydaycook.com