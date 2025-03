Andersen Global amplia alcance em Bangladesh com Edge Research

Andersen Global continua sua expansão em Bangladesh mediante um Contrato de Cooperação com a empresa de avaliação e pesquisa Edge Research, consolidando ainda mais sua presença no Sul da Ásia.

Fundada em 2017 e com sede em Dhaka, a Edge Research se concentra em avaliação corporativa, diligência devida, consultoria de transações e análise financeira para os setores público e privado. A experiência da empresa abrange diversas classes de ativos e domínios, respaldada por um profundo entendimento do mercado de Bangladesh. Com uma equipe experiente em trabalhar com empresas multinacionais, bancos mundiais e gerentes de fundos estrangeiros, a Edge Research está posicionada de modo exclusivo para oferecer informações que satisfaçam as necessidades de clientes internacionais e locais.

"O profundo conhecimento da nossa equipe sobre o mercado empresarial local, junto com uma forte ênfase em identificar fatores cruciais de valor, nos permite manter uma vantagem competitiva", disse o Sócio-Gerente Asif Khan. "A cooperação com a Andersen Global reforça nossa capacidade de oferecer soluções independentes e com informação a nível mundial, ao dar suporte estratégico a empresas multinacionais que operam em Bangladesh e investidores que buscam oportunidades na região."

"Bangladesh representa um mercado em rápida evolução com oportunidades significativas de crescimento", disse o Presidente e Diretor Executivo da Andersen Global, Mark L. Vorsatz. "A experiência da Edge Research em avaliação e sua grande compreensão da economia local nos permitem oferecer soluções especializadas a clientes e investidores que operam na região."

Andersen Global é uma associação internacional de empresas-membro legalmente separadas e independentes, compostas por profissionais tributários, jurídicos e de avaliação em todo o mundo. Fundada em 2013 pela empresa-membro dos EUA Andersen Tax LLC, a Andersen Global agora tem mais de 19.000 profissionais em vários países e uma presença em mais de 500 localidades através de suas empresas-membro e empresas colaboradoras.

