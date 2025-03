ATLAS acolhe o compromisso reforçado da diretoria da SES de aumentar o retorno aos acionistas

A ATLAS Infrastructure (“ATLAS”) é uma investidora especializada em infraestrutura listada em bolsa que administra fundos em nome de clientes de infraestrutura de longo prazo. As contas de gestão ativa da ATLAS possuem, em conjunto, mais de 10% de participação com direito a voto e 12,5% de participação econômica na SES S.A (“SES” ou a “Empresa”).

A ATLAS apoia a decisão do Conselho de Administração da SES (o “Conselho”) de fortalecer ainda mais a governança da empresa por meio de uma modernização da estrutura e da composição do Conselho. A introdução de mais experiência em mercados de capital em um Conselho reduzido de nove membros aumenta o alinhamento dos interesses das partes interessadas. A ATLAS espera continuar seu compromisso com o Conselho, o Comitê de Nomeação e outras partes interessadas importantes para ajudar a encontrar o melhor candidato possível durante o próximo processo de seleção.

Além disso, a ATLAS acolhe a decisão do Conselho de endossar a Resolução 22 dos acionistas (“Resolução sobre retorno de capital aos acionistas”) na Assembleia geral anual de 2025. O compromisso reforçado do Conselho de priorizar o retorno aos acionistas de pelo menos a maioria dos futuros fluxos de caixa excepcionais aumentará a disciplina de alocação de capital e ajudará a reduzir o desconto da empresa em relação ao seu valor intrínseco.

“Vemos a SES como um componente essencial da infraestrutura de comunicações seguras e soberanas da Europa e bem posicionada para capitalizar o crescimento significativo da demanda por serviços e recursos de infraestrutura digital. Acreditamos que a SES está sendo negociada atualmente com um desconto substancial em relação ao valor justo, pelo menos em parte como resultado de preocupações com a alocação de capital. Incentivamos firmemente todos os acionistas a apoiarem a Resolução 22, que fortalece o imperativo de retorno de capital, ao mesmo tempo em que mantém a flexibilidade da Administração para capitalizar as atuais oportunidades de crescimento.”

- Rod Chisholm, sócio

A ATLAS espera continuar seu compromisso com o Conselho, a Administração e outros Acionistas Significativos nesse assunto.

