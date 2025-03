Turismo esportivo prevê gerar mais de US$ 1 trilhão até 2030

Estudo sugere que as viagens relacionadas a eventos e megaeventos esportivos deverão movimentar cerca de 1,8 trilhão de dólares em todo o mundo até 2030, em especial por conta dos eventos com maior visibilidade internacional. O levantamento da Collinson, publicado pela Exame, relaciona o volume de faturamento aos grandes eventos esportivos que ocorrem em diferentes locais do mundo, como os Jogos Olímpicos e os campeonatos de futebol regionais e internacionais.

Segundo a publicação da Exame, Henrique Donabella, diretor-executivo da Collinson Group, informou notar um diferencial neste segmento dentro do mercado de viagens nacional. Para o executivo, as viagens relacionadas a algum esporte tem uma adesão diferente entre o público brasileiro. "O apetite do turista brasileiro para viagens esportivas é tão grande que existem agências de turismo especializadas nesse tipo de pacotes", afirmou Donabella.

Um outro estudo publicado pela plataforma de viagens Airbnb, traduz a relevância dos turistas brasileiros que viajam ao exterior para ver competições esportivas. Dados compartilhados pela plataforma mostraram em números como os brasileiros viajam para outros países durante esses eventos esportivos.

O relatório traz como recorte qual foi o impacto dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Paris no segmento de hospedagens local. Na ocasião, a plataforma global de hospedagens destacou o Brasil como o oitavo lugar no ranking dos países que mais reservaram noites em Paris e nos arredores da capital francesa durante o período das competições.

Conforme a publicação, as reservas de noites feitas por hóspedes do mundo todo durante as datas das Olimpíadas foram cinco vezes (400%) mais altas do que eram na região de Paris no mesmo período do ano anterior aos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos.

O levantamento também mostrou o impacto econômico do mercado de turismo esportivo na cidade e nos municípios próximos. Segundo o relatório do Airbnb, o estudo da Deloitte revelado na publicação, estimou que as estadias no Airbnb durante os Jogos Olímpicos de Paris 2024 teriam gerado cerca de 2.000 euros para cada anfitrião na região da capital francesa, com um impacto total na economia de quase 1 bilhão de euros. Esse crescimento também auxiliou na criação de novos empregos direta e indiretamente.

Turismo esportivo e os campeonatos de futebol pelo mundo

O futebol está entre alguns dos esportes que mais geram audiência entre os torcedores que viajam com a finalidade de fazer turismo esportivo pelo mundo. Em especial por conta de grandes competições esportivas transmitidas em diferentes países, como é o caso da Copa do Mundo, que ocorrerá simultaneamente no Canadá, México e Estados Unidos. Além dela, a Champions League e a Premier League, campeonato de futebol que ocorre no Reino Unido, também costumam atrair visitantes de outros países.

Plataformas como a Ticket-Compare entenderam esse movimento e buscam auxiliar o público em geral e os turistas que desejam encontrar estimativas de preços para planejar as viagens esportivas antecipadamente.

A plataforma reúne o calendário das principais competições esportivas dessa modalidade desde 2015, reunindo as datas das partidas dos clubes da série A de diferentes competições. Esses calendários estão disponíveis tanto para torcedores quanto para agentes de viagens que precisam auxiliar os turistas que tenham esse perfil de viagem.

Para centralizar quais serão os períodos de participação dos clubes, a Ticket-Compare traz em sua página uma categoria específica para alguns dos times que mais atraem torcedores do exterior, podendo ser exibidas em até dez idiomas diferentes. Na página com ingressos para ver o Real Madrid jogar, por exemplo, é possível ver quais serão as datas das próximas disputas, incluindo em qual campeonato o clube está participando, em qual estádio o jogo irá acontecer e uma estimativa de preço do ingresso.

Turismo da ONU detalha o impacto das viagens esportivas no mundo

Segundo a Organização Mundial do Turismo (OMT), o turismo esportivo é uma vertente da indústria de viagens que tem mostrado um crescimento relevante nos últimos anos. A modalidade já representa cerca de 10% dos gastos globais com turismo, e estima-se que sua taxa de crescimento entre 2023 e 2030 seja de 17,5%.

Conforme a área de Turismo Esportivo da ONU, essa fração de mercado atrai milhões de pessoas para eventos de diferentes escalas, como foi o caso das Olimpíadas e a Copa do Mundo, fortalecendo o turismo esportivo ao gerar receitas diretas para os setores de hotelaria e transporte, mas também auxiliando no desenvolvimento social e econômico das cidades anfitriãs.

A organização internacional também percebe uma relação entre esportes e turismo cada vez mais estreita, com destinos turísticos buscando maneiras de oferecer experiências ligadas a grandes eventos esportivos. Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), as viagens não são apenas para assistir a uma competição, mas se tornam uma possibilidade para que turistas possam conhecer melhor a cultura local, proporcionando uma experiência diferente para os turistas.

Website: https://www.linkedin.com/company/ticket-compare/