A proporção de neutrófilos para linfócitos (NLR) é um biomarcador crucial da saúde dos astronautas durante a missão espacial, além de doenças relacionadas ao envelhecimento, inflamação, longevidade e prognóstico do câncer. O consumo oral da cepa AFO-202 de aureobasidium pullulans produziu Nichi BRITE e a cepa N-163 produziu Neu REFIX juntos em estudos pré-clínicos e clínicos, com NLR modificado de modo seguro e benéfico, sendo considerados como tendo potencial para ajudar a manter a saúde dos astronautas durante o voo espacial e também reduzir a lacuna entre a expectativa de vida e a expectativa de saúde, pelo fenômeno 'Me-Byo', conforme publicado em Frontiers in Immunology, enquanto o Neu REFIX autônomo rende aumento de distrofina, um benefício adicional que pode ajudar a prevenir a perda muscular durante missões espaciais.

Astronauts during space missions, deep-sea researchers, high-altitude climbers, and workers exposed to radiation hazards, are highly prone to hastened process of aging and inflammaging, reflected by increase in NLR, Interleukin-6, gut dysbiosis and immune dysfunction. Going by earlier pre-clinical & clinical studies where oral consumption of Nichi BRITE and Neu REFIX beta-glucans have shown to safely and beneficially modify those biomarkers including reduction of D-Dimer and Ferritin, besides Neu REFIX standalone reducing skeletal muscle fibrosis are considered holding potentials for benefitting those undertaking expeditions in hostile conditions. Upon validation, they could be included in the guidelines as an ingredient especially for space foods. These exo-polysaccharide beta glucans produced by unique strains of Aureobasidium Pullulans are food supplements and not a drug or remedy for any illness. Research outcomes are not to be construed as medical advice.