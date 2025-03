Cineca abriga computador quântico mais poderoso da Itália, o IQM Radiance 54

O centro italiano de supercomputação Cineca anunciou hoje um contrato com a IQM Quantum Computers, líder mundial em computadores quânticos supercondutores, para fornecer o computador quântico mais poderoso da Itália.

O computador quântico IQM Radiance, acionado pela unidade de processamento quântico (QPU) de 54 qubits da IQM, será instalado no quarto trimestre de 2025. O computador quântico será integrado ao Leonardo, que é um dos supercomputadores mais rápidos do mundo. Isso irá definir um grande marco de tecnologia e inovação para a Itália e ao ecossistema quântico maior.

Também será o primeiro computador quântico local a ser instalado na Cineca, o que consolida ainda mais a posição da instituição como um centro de excelência em computação científica a nível internacional e reforça a posição da Itália na computação quântica.

A IQM pretende respaldar iniciativas de pesquisa da Cineca e continuar oferecendo aos cientistas na Itália a plataforma de computador quântico mais avançada e ferramentas associadas, a fim de enfrentar os desafios científicos mais complexos.

"A chegada do novo computador quântico IQM Radiance 54 representa um desenvolvimento inovador para a Cineca, o que intensifica ainda mais nosso papel em gerenciar infraestruturas tecnológicas de ponta", disse Alessandra Poggiani, Diretora Geral da Cineca. "Estamos confiantes de que nosso trabalho em computação quântica pode se traduzir imediatamente em novas oportunidades, beneficiando os membros de nosso consórcio e todo o ecossistema que servimos."

"Estamos empolgados por instalar um de nossos computadores quânticos mais poderosos na Cineca e contribuir para o crescimento do ecossistema quântico na Itália", disse Mikko Välimäki, Co-Diretor Executivo na IQM Quantum Computers. "Nosso computador quântico de 54 qubits proporciona uma plataforma de última geração para pesquisadores e desenvolvedores começarem a explorar novos casos de uso quântico, que não podem ser emulados em nenhum hardware clássico."

A Cineca se destaca como um dos maiores centros de computação da Itália, sendo reconhecida em todo o mundo por sua liderança em Computação de Alto Desempenho (HPC). Simultaneamente, a Cineca atua como uma provedora crucial de soluções e serviços para universidades, centros de pesquisa, o Ministério da Educação, o Ministério da Universidade e Pesquisa, bem como outras instituições.

A IQM é líder mundial em computadores quânticos supercondutores. A IQM fornece computadores quânticos 'full-stack' no local e uma plataforma de nuvem para acessar seus computadores. Os clientes da IQM incluem os principais centros de computação de alto desempenho, laboratórios de pesquisa, universidades e empresas que têm acesso total ao software e hardware da IQM. A IQM tem mais de 280 funcionários com escritórios em Espoo, Madri, Munique, Paris, Palo Alto, Singapura, Tóquio e Varsóvia.

