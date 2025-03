Brasil IT+ projeta US$ 40 milhões em negócios no MWC 2025

O Brasil encerrou no último dia 6 de março sua 14ª participação consecutiva no Mobile World Congress (MWC), evento de tecnologia e conectividade realizado em Barcelona, na Espanha. O país esteve presente com sua maior delegação de todos os tempos, reunindo 24 empresas, startups e instituições de ciência e tecnologia (ICTs), reforçando assim o protagonismo brasileiro no setor.



A presença do país no evento integra as ações do projeto setorial Brasil IT+, iniciativa da Softex em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), com apoio do Consulado do Brasil em Barcelona no âmbito do Programa de Diplomacia da Inovação. O objetivo é fomentar a internacionalização das empresas nacionais, impulsionar novos negócios e ampliar a visibilidade da tecnologia brasileira no cenário global.



Com mais de 109 mil participantes de 205 países, 2.900 expositores e mais de 1.200 palestrantes, o MWC 2025 se consolidou como um ambiente estratégico para a geração de oportunidades. A delegação brasileira encerrou sua participação com resultados expressivos, tendo coletado mais de 400 leads de negócios.



“O MWC é um importante fórum para realização de negócios e para a discussão das novas tecnologias que irão moldar o futuro da indústria. Nossa expectativa é que o MWC25 gere cerca de US$ 40 milhões em negócios para a nossa delegação nos próximos doze meses”, destaca Ruben Delgado, presidente da Softex.



A Pulsus, especializada no segmento de gestão de dispositivos móveis corporativos, celebrou sua quinta participação no evento. Segundo Vinicius Boemeke, CEO da empresa, esta edição foi a mais bem-sucedida. “O mercado amadureceu, nós amadurecemos. Hoje, estamos presentes em 19 países e saímos desta edição com centenas de leads qualificados que serão trabalhados pelo nosso time no Brasil, além de oportunidades estratégicas com grandes operadores e integradores”, afirma.



Alexandre Pauleski, CEO da Fenix DFA, plataforma SaaS especializada em gestão inteligente de backup corporativo, destaca a relevância da participação da empresa no MWC 2025, enfatizando que a experiência deste ano superou as edições anteriores. “Essa é a nossa terceira participação no evento. O tema que nossa solução aborda, relacionado à resiliência de dados e compliance, é sem dúvida o assunto do ano. Até agora, já tivemos mais de uma centena de leads interessados, todos em busca de soluções que auxiliem no cumprimento das exigências regulatórias”, ressalta Pauleski.



"Estamos no MWC pela segunda vez e a experiência tem sido muito positiva. Como especialistas em mobilidade, esse é o evento ideal para nós. Nosso foco era encontrar canais e parceiros, e estamos tendo muito sucesso nisso. Já fechamos um canal na Europa e agora buscamos novas oportunidades na Espanha", destaca Cleber Cruz, CEO da PappSales, parceira da Salesforce.



Outra empresa que retornou ao país com bons contatos realizados é a ACSN Brasil. O CEO Emilio Benvenuto Neto destacou o impacto da presença da empresa no mercado europeu. “Não sabíamos como seríamos recebidos na Europa, mas fomos muito bem aceitos. Conseguimos testar nossa aplicação em um mercado totalmente novo. Levamos tecnologia desenvolvida no Brasil e surpreendemos o mercado global”, comemora.



Ao longo dos anos, o Brasil tem fortalecido sua presença no MWC, consolidando-se como um importante player global no setor de tecnologia e inovação. Com o suporte do Brasil IT+ e da Softex, empresas brasileiras têm encontrado no evento uma plataforma estratégica para expandir suas operações, atrair investimentos e estabelecer parcerias internacionais.



Criado em 2005 para promover a expansão global das companhias brasileiras de base tecnológica, o Projeto Setorial Brasil IT+ já contou com a participação de mais de mil empresas ao longo dos últimos vinte anos e gerou, apenas em 2023, US$ 793 milhões em negócios. O número de empresas exportadoras cresceu 67% no último ano, evidenciando a relevância da iniciativa para o setor.



Além da ACSN, da Pulsus, da Fênix DFA e da Pappsales, integraram também a delegação brasileira Agile Inc, Anlix, Argotechno, BR.Digital Telecom, bycoders, CESAR, CI&T, LinkedBy, CWS Platform, Evo Systems, Instituto ELDORADO, LAB360, Prosperi, Smartspace, Stefanini, Universidade Federal de Alagoas, Universidade Federal de Goiás, Venko Networks, Vertis Solutions e Vixteam.

Website: https://softex.br/