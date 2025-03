Kinaxis apresentará a próxima fase da inovação em IA na Kinexions 2025

A Kinaxis®(TSX:KXS), líder global em orquestração de cadeias de suprimentos de ponta a ponta, apresentará novos recursos de inteligência artificial em sua plataforma Maestro™ durante a Kinexions North America 2025, a conferência global de inovação da empresa. Esses recursos de IA foram desenvolvidos para ampliar o valor que a tecnologia pode agregar às cadeias de suprimentos, auxiliando empresas a lidar com um cenário comercial global cada vez mais instável, seja para quem está começando a explorar a IA ou para aqueles que já utilizam automação avançada.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250311697582/pt/

A empresa lançará agentes de IA que permitirão aos usuários monitorar, prever e agir em tempo real, automatizando tarefas essenciais como gestão de estoque e mitigação de interrupções. Além disso, seu framework de IA agêntica permitirá que as empresas desenvolvam com facilidade seus próprios agentes de IA na plataforma Maestro, facilitando o acessoàorquestração de cadeia de suprimentos com IA, independentemente do nível de maturidade de IA.

Além disso, novos recursos de IA generativa tornarão a interação com dados de cadeia de suprimentos ainda mais intuitiva: além de criar painéis personalizados, os usuários poderão consultar seu gêmeo digital por meio de perguntas em dezenas de idiomas naturais e obter respostas instantâneas e precisas para questões complexas. Isso elimina a necessidade de conhecimentos técnicos avançados para acessar e interpretar dados, permitindo que as equipes analisem cenários, avaliem riscos e tomem decisões estratégicas sem precisar de expertise em IA. A IA generativa já existente da Kinaxis – Maestro Chat – já foi adotada por dois terços dos usuários, e essa nova funcionalidade ampliará ainda mais esse sucesso.

Por fim, a Kinaxis demonstrará como está tornando sua IA preditiva ainda mais poderosa e acessível. Previsões baseadas em IA sempre foram um desafio para muitas empresas, exigindo grandes volumes de dados, conhecimento especializado e infraestrutura cara. A empresa aprimorará seus recursos exclusivos de detecção e previsão baseados em machine learning, que funcionam com uma variedade maior de conjuntos de dados e não exigem expertise avançada em IA, permitindo que empresas de todos os portes utilizem inteligência preditiva.

"A IA está transformando as cadeias de suprimentos em uma velocidade sem precedentes", disseAndrew Bell, diretor de produto da Kinaxis. "Ao democratizar o acesso a informações essenciais da cadeia de suprimentos, eliminar complexidades e permitir operações cada vez mais autônomas, estamos capacitando empresas de todos os portes e níveis de maturidade a explorar o verdadeiro potencial da IA em suas cadeias de suprimentos hoje mesmo".

Os clientes da Kinaxis e líderes do setor que participarem da Kinexions 2025 serão os primeiros a experimentar essas inovações em IA por meio de demonstrações exclusivas e sessões interativas.

"A Kinexions é o maior evento de inovação em cadeias de suprimentos do ano, e estamos animados para apresentar os mais recentes recursos de IA para o setor em 2025", continuou Bell. "Estamos sempre um passoàfrente, garantindo que nossos clientes tenham as ferramentas necessárias para se manterem competitivos agora e no futuro".

Para saber mais sobre como a Kinaxis está redefinindo o futuro da orquestração de cadeias de suprimentos com IA, acesse www.kinaxis.com.

Sobre a Kinaxis

A Kinaxis é líder mundial em orquestração moderna de cadeias de fornecimento, que potencializam cadeias de fornecimento mundiais complexas e apoiam as pessoas que as gerenciam, a serviço da humanidade. Nossa poderosa plataforma de orquestração de cadeias de fornecimento com infusão de IA, Maestro™, combina tecnologias e técnicas proprietárias que oferecem total transparência e agilidade em toda a cadeia de fornecimento; do planejamento estratégico plurianualàentrega de última milha. Temos a confiança de marcas internacionais renomadas para proporcionar a agilidade e a previsibilidade necessárias, a fim de navegar na volatilidade e na interrupção de hoje. Para mais notícias e informações, acesse kinaxis.com ou siga-nos no LinkedIn.

Nota de advertência e declarações prospectivas

Este anúncio contém declarações prospectivas nos termos das leis de valores mobiliários aplicáveis. Essas declarações têm o objetivo de auxiliar os leitores a entender as expectativas da administração na data deste anúncio, mas podem não ser adequadas para outras finalidades. As declarações prospectivas dizem respeito a eventos futuros e refletem as expectativas ou crenças da administração sobre esses eventos. Em alguns casos, elas podem ser identificadas pelo uso de termos como “possibilitar”, “aumentar”, “revelar”, “fará”, “permitir”, “construir”, “planejar”, “entregar”, “antecipar”, “acreditar” ou variações dessas palavras e frases, bem como por expressões indicando que certas ações, eventos ou resultados "podem", "poderiam", "deveriam", "serão realizados", "ocorrerão" ou "serão alcançados". As declarações prospectivas neste anúncio incluem planos e desenvolvimentos da Kinaxis em relação às inovações em IA e sua aplicabilidade para os clientes da empresa. Por sua própria natureza, essas declarações envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que os planos, desempenhos ou resultados reais sejam significativamente diferentes dos previstos ou implícitos. Muitos dos riscos e incertezas enfrentados estão descritos em detalhes no nosso Formulário de Informações Anuais de 2024, sob o título "Fatores de Risco", disponível no SEDAR+ (www.sedarplus.ca). Diante desses riscos e incertezas, os leitores devem evitar confiar excessivamente nas declarações prospectivas.

As declarações feitas neste anúncio referem-se apenas a eventos ou informações disponíveis na data de sua publicação e estão integralmente sujeitas a esta nota de advertência. A Kinaxis não assume qualquer obrigação de atualizar ou revisar declarações prospectivas, seja em função de novas informações, eventos futuros ou imprevistos, exceto quando exigido por lei.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250311697582/pt/

Videos:

Relações com a mídia

Belinda Thomas | Kinaxis

bthomas@kinaxis.com

+1 613 322 9305

Relações com investidores

Rick Wadsworth | Kinaxis

rwadsworth@kinaxis.com

+1 613-907-7613