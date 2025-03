Netmore expande serviços de rede IoT de nível de operadora para o Brasil e para o mercado mais amplo da América do Sul

O Netmore Group, uma operadora global com liderança em redes de IoT, anunciou hoje a expansão contínua para o Brasil e mercados da América do Sul, após a conclusão da aquisição da Everynet. Um foco concentrado na região imediata abre novas oportunidades de mercado para a Netmore, enquanto sua presença expandida suporta a crescente demanda por transformação digital em setores essenciais, como serviços públicos, agricultura, cidades inteligentes e transporte, além de logística.

Clientes em todo o Brasil e na América do Sul agora podem ter acessoàmelhor cobertura de Low Power Wide Area Network (LPWAN) e produtos e serviços de qualidade superior, apoiados pela experiência técnica e comprometimento da Netmore com a inovação. Estes e futuros investimentos realizados na região pela Netmore e seus parceiros em rápida expansão permitirão que empresas locais aproveitem soluções abrangentes de IoT para aumentar seus investimentos em infraestrutura digital em suporteàautomação de processos, otimização de negócios e iniciativas de preservação ambiental.

Operações comerciais e ofertas aprimoradas na região incluem:

Iniciativas de expansão das áreas de cobertura de rede de longa distância de baixa potência por meio de parcerias de infraestrutura existentes e novas.

A introdução das ofertas de Rede como Serviço (NaaS) e Plataforma como Serviço (PaaS) da Netmore que oferece conectividade de IoT flexível e escalável e opções de implantação de rede para empresas de vários tipos.

Capacidade exclusiva de implantação e densificação de rede que oferece suporte a serviços de rede de nível de operadora, assim como suporte de SLA para inúmeras aplicações de infraestrutura crítica e empresariais essenciais.

Recursos locais dedicados, incluindo a nomeação recentemente anunciada de Gustavo Zarife para a função de vice-presidente da América do Sul e gerente nacional para o Brasil.

“O Brasil é a economia que mais cresce na América do Sul e está entre os mercados mais regulamentados do ponto de vista das telecomunicações. Nossa expansão estratégica para o Brasil e para toda a região é sustentada pela capacidade comprovada da Netmore de implantar e administrar serviços de rede pública e localizada de maneira econômica, mantendo, ao mesmo tempo, um alto nível de compromisso de acordo de serviço exigido pelos clientes e regulamentações locais”, disse Ove Anebygd, CEO do Netmore Group. “Com base nos avanços da Everynet na região, a Netmore está bem alinhada com parceiros de infraestrutura e provedores de soluções dispostos de forma única para impulsionar essa mudança digital, fornecendo ainda mais oportunidades e apoioàinovação.”

“Estamos entusiasmados em trazer a experiência consolidada e os recursos de serviço de excelência da Netmore para o mercado sul-americano. Dada a experiência da Netmore na implantação e gerenciamento de projetos de serviços públicos de grande escala sob alguns dos SLAs mais rigorosos do setor, como 1,7 milhão de medidores de água inteligentes em Yorkshire, Reino Unido, estamos preparando um cenário para uma revolução na prestação de serviços para serviços públicos e clientes em toda a região. Isto é mais do que uma expansão; é um compromisso com a excelência pela qual a Netmore é reconhecida globalmente”, disse Gustavo Zarife, vice-presidente para a América do Sul e gerente nacional para o Brasil na Netmore.

Para discutir os serviços e as possibilidades de parceria da Netmore no Brasil e na região da América do Sul, entre em contato conosco em info@netmoregroup.com.

Sobre o Netmore Group

O Netmore Group é um operador de rede IoT, que constrói a rede multinacional de liderança para promover práticas comerciais sustentáveis. Oferecemos uma plataforma de rede confiável e experiência líder em conectividade para medição, monitoramento e otimização eficientes do uso de recursos. Com 10 anos no setor, temos um histórico consolidado, operando sem fronteiras no mercado europeu e crescendo para nos tornar um operador de rede mundial de liderança. O principal proprietário do Netmore Group é a empresa nórdica de investimentos em infraestrutura, Polar Structure.

LoRaWAN® é uma marca usada sob licença da LoRa Alliance®

Contato com a mídia:

James Gerber

+1 617-863-0856

Crackle Communications

netmore@cracklepr.com

Contato Netmore:

Ken Lynch

Vice-presidente de marketing global

+1 617-877-5393

ken.lynch@netmoregroup.com