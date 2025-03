Xsolla Partner Network melhora a experiência de desenvolvedores e criadores em marketing com novos recursos e insights de dados

A Xsolla, empresa líder mundial no comércio de videogames, apresentou importantes atualizações na Xsolla Partner Network, um mecanismo avançado de marketing de afiliados projetado para conectar desenvolvedores de jogos com criadores de conteúdo. Essas atualizações melhoram a experiência de desenvolvedores e criadores, introduzindo novas ferramentas de interação, maior acessibilidade aos dados e uma integração mais profunda com a plataforma Xsolla Rainmaker.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250312142297/pt/

Graphic: Xsolla

A influência cada vez maior dos criadores de conteúdo em plataformas como YouTube, Twitch e TikTok reformulou as estratégias de marketing de jogos. Os desenvolvedores buscam cada vez mais maneiras simplificadas de descobrir, gerenciar e avaliar as parcerias com os criadores. A Xsolla Partner Network atende a essa demanda fornecendo uma solução completa para criar e dimensionar campanhas baseadas no desempenho, agora com ferramentas adicionais para melhorar a usabilidade e o sucesso da campanha.

As novas atualizações da Xsolla Partner Network beneficiam os desenvolvedores e criadores, incrementando sua capacidade de colaborar de forma eficaz e ter sucesso em seus objetivos.

No caso dos desenvolvedores, a plataforma agora oferece:

Funcionalidade de pesquisa melhorada para descobrir, comparar e convidar criadores que melhor se alinham aos objetivos da campanha

para descobrir, comparar e convidar criadores que melhor se alinham aos objetivos da campanha Perfis detalhados de criadores com insights como métricas de espectadores simultâneos, jogos jogados e desempenho da campanha, permitindo que os desenvolvedores tomem decisões informadas

com insights como métricas de espectadores simultâneos, jogos jogados e desempenho da campanha, permitindo que os desenvolvedores tomem decisões informadas Integração com os dados do Xsolla Rainmaker do Twitch e do YouTube Gaming, fornecendo análises consistentes, como visualizações de streamers, contagens de seguidores e dados de desempenho específicos de jogos para a tomada de decisões com base em dados

do Twitch e do YouTube Gaming, fornecendo análises consistentes, como visualizações de streamers, contagens de seguidores e dados de desempenho específicos de jogos para a tomada de decisões com base em dados Ferramentas simplificadas de colaboração , incluindo distribuição direta de códigos promocionais, links de rastreamento e chaves de jogos

, incluindo distribuição direta de códigos promocionais, links de rastreamento e chaves de jogos Um modelo flexível de compartilhamento de receita, permitindo que os desenvolvedores estabeleçam taxas de comissão personalizáveis para os criadores que realizam transações bem-sucedidas

Os criadores têm acesso a um kit de ferramentas abrangente para criadores, projetado para otimizar o gerenciamento de campanhas e acelerar o crescimento. A interface reformulada oferece ferramentas e recursos intuitivos que facilitam o gerenciamento de campanhas, a participação do público e o aperfeiçoamento da criação de conteúdo. Ao remover o limite mínimo de 50 assinantes, a plataforma agora está acessível aos microcriadores, permitindo que eles deem o pontapé inicial nas suas carreiras.

Os recursos adicionais para os criadores incluem:

Acompanhamento do desempenho em tempo real , oferecendo insights sobre os resultados da campanha.

, oferecendo insights sobre os resultados da campanha. Navegação fácil da conta , simplificando o uso da plataforma.

, simplificando o uso da plataforma. Oportunidades de parceria direta com desenvolvedores de jogos , ajudando os criadores a aumentar seu público e a monetizar seu trabalho, impulsionando as vendas de jogos e o conteúdo do jogo apresentado no Xsolla Mall.

, ajudando os criadores a aumentar seu público e a monetizar seu trabalho, impulsionando as vendas de jogos e o conteúdo do jogo apresentado no Xsolla Mall. Os sites de criadores no Xsolla Mall permitem que os criadores revendam conteúdo digital, mostrem detalhes da campanha, coletem doações e compartilhem links para todas as plataformas de mídia social a fim de aumentar a visibilidade.

permitem que os criadores revendam conteúdo digital, mostrem detalhes da campanha, coletem doações e compartilhem links para todas as plataformas de mídia social a fim de aumentar a visibilidade. Overlays , que fornecem gráficos e animações promocionais com a marca do jogo para transmissões ao vivo a fim de aumentar a participação e conscientização.

, que fornecem gráficos e animações promocionais com a marca do jogo para transmissões ao vivo a fim de aumentar a participação e conscientização. Chatbot, projetado para compartilhar links de rastreamento e códigos promocionais em bate-papos em tempo real durante o jogo, recompensar os espectadores e mobilizar a comunidade.

Com essas atualizações, a Xsolla Partner Network capacita os desenvolvedores e criadores a colaborar de maneira fluida, desbloqueando novas oportunidades de sucesso no cenário em evolução do marketing de jogos.

“A Xsolla Partner Network sempre foi uma ferramenta poderosa para os desenvolvedores fomentarem seus jogos e para os criadores monetizarem sua paixão”, disse Chris Hewish, diretor de Estratégia da Xsolla. “Com esses novos recursos, permitimos uma colaboração natural entre desenvolvedores e criadores, garantindo que ambos possam atingir seus objetivos com mais eficiência.”

As atualizações da Xsolla Partner Network já estão disponíveis para desenvolvedores, editores e criadores do mundo todo. Para saber mais, acesse: https://xsolla.pro/rws25pn.

Sobre a Xsolla

A Xsolla é uma empresa líder global de comércio de videogames com um conjunto sólido e poderoso de ferramentas e serviços concebidos especificamente para o setor. Desde sua fundação em 2005, a Xsolla ajudou milhares de desenvolvedores e editores de jogos eletrônicos de todos os portes a financiar, comercializar, lançar e monetizar seus jogos mundialmente e em diversas plataformas. Como líder inovadora no comércio de jogos eletrônicos, a missão da Xsolla é solucionar as complexidades inerentesàdistribuição internacional, ao marketing eàmonetização para ajudar nossos parceiros a atingir mais áreas geográficas, gerar mais receita e criar relacionamentos com jogadores do mundo inteiro. A empresa tem sede e é incorporada em Los Angeles, Califórnia, com escritórios em Londres, Berlim, Seul, Pequim, Kuala Lumpur, Raleigh, Tóquio, Montreal e cidades em todo o mundo.

Para obter mais informações, acesse xsolla.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250312142297/pt/

Assessoria de Imprensa

Derrick Stembridge

Vice-presidente de Relações Públicas Globais da Xsolla

d.stembridge@xsolla.com