Integração de tuvis e Creatio oferece segurança em mensagens

Creatio, um fornecedor global de uma plataforma nativa de inteligência artificial (IA) para automatizar CRM e fluxos de trabalho sem código, se une em uma parceria com a tuvis, uma empresa internacional dedicada a tornar as mensagens mais seguras, eficientes e compatíveis. Ao permitir que as empresas reduzam os riscos de segurança e conformidade associados a canais de comunicação não oficiais, como WhatsApp, iMessage, Telegram e Line, a tuvis busca promover um ambiente de interação com o cliente mais seguro e confiável.

A colaboração entre a Creatio e a tuvis visa melhorar o desempenho dos negócios, possibilitando o aumento da visibilidade das comunicações com o cliente, impulsionando o engajamento da equipe e promovendo a segurança em mensagens de vários canais. A integração busca simplificar as interações com o cliente, arquivando todas as comunicações, permitindo que as equipes de liderança acessem insights em tempo real sobre as conversas com os clientes. Essa abordagem unificada tem como foco viabilizar que todos os membros da equipe estejam alinhados com as necessidades do cliente, promovendo uma melhor colaboração e comunicação consistente em toda a organização.

“Esta parceria marca uma grande conquista para os clientes da tuvis e da Creatio, impulsionando a segurança, a eficiência e a produtividade das equipes de vendas em todo o mundo”, disse Deborah P. Wanzo, CEO e cofundadora da tuvis. “Nossa solução integrada permite que as empresas arquivem e rastreiem todas as comunicações com os clientes, fornecendo às equipes uma visão abrangente das necessidades dos clientes e garantindo que todos os colaboradores estejam na mesma página sem que os clientes precisem se repetir”.

A Creatio oferece aos seus clientes a liberdade de serem donos da sua automação. Ela é fornecida através de uma plataforma sem código, integrando recursos nativos de IA em um CRM moderno. Projetada para uma nova era de automação de negócios, a Creatio ajuda os clientes a digitalizar fluxos de trabalho, aprimorar as experiências dos clientes e funcionários, e aumentar a eficiência das equipes comerciais e operacionais. Ela oferece a combinação definitiva de IA e no-code que permite aumentar as vendas e melhorar os processos dos times de marketing e atendimento ao cliente.

“Temos o prazer de dar as boas-vindas à tuvis na Comunidade de Parceiros da Creatio. O engajamento do cliente está no coração de todos os negócios de sucesso e, com a tuvis, estamos facilitando para as empresas aprimorarem a segurança da comunicação, otimizarem os fluxos de trabalho e impulsionarem o desempenho dos negócios”, disse Alex Donchuk, vice-presidente sênior de Canais Globais da Creatio.

Sobre a tuvis

A tuvis é uma empresa israelense que capacita centenas de empresas a usar mensagens instantâneas com segurança, eficiência e conformidade. Com a solução da tuvis, as empresas podem aumentar a segurança e a produtividade de suas comunicações com clientes e potenciais clientes, simplificando os fluxos de trabalho de suas equipes. Para mais informações, basta visitar tuvis.com.



Sobre a Creatio

A Creatio é uma fornecedora global de uma plataforma sem código para automatizar fluxos de trabalho e CRM com o máximo grau de liberdade. Milhões de fluxos de trabalho são lançados na plataforma diariamente em 100 países por milhares de clientes.

Para mais informações, basta visitar www.creatio.com.

