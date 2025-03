Andy Walsky da ExaGrid reconhecido na prestigiosa lista de Líderes de Canal 2025 da CRN® para a região EMEA

A ExaGrid®, a única solução de armazenamento de backup em camadas do setor com bloqueio de tempo de retenção que inclui uma camada não voltada para a rede (criando uma lacuna de ar em camadas), exclusões atrasadas e imutabilidade para recuperação de ransomware, anunciou hoje que a CRN®, uma marca da The Channel Company, escolheu Andy Walsky, vice-presidente de Vendas da ExaGrid para EMEA e APAC, para a muita aguardada lista de Líderes de Canal 2025 da CRN® para a região EMEA.

“Sinto-me extremamente honrado de ter sido escolhido para esta lista e sou muito gratoàCRN UK por sua cobertura da região EMEA”, disse Andy Walsky. “Trabalhar com parceiros de canal é a chave para o sucesso para qualquer empresa e isso deve ser tratado com a mais alta prioridade. Minha filosofia para o canal é tratar o canal como você gostaria de ser tratado, ser sempre justo e cumprir sua palavra. Desenvolver a confiança com os parceiros de canal é essencial, ela leva tempo para ser construída, mas pode ser destruída rapidamente. Tenho profundo respeito pelo trabalho que nossos parceiros de canal realizam todos os dias e acho que eles devem ser recompensados ??adequadamente.”

A ExaGrid trabalha com revendedores e distribuidores do mundo inteiro. Os programas da ExaGrid foram idealizados para serem fáceis de usar, com suporte da equipe de vendas da ExaGrid e sem compromissos em estabelecer marcos. A ExaGrid é conhecida por seu sistema de armazenamento de backup em camadas que "simplesmente funciona", não é superestimado ou subdimensionado e oferece aos seus clientes o melhor suporte ao cliente do setor, com um engenheiro de suporte técnico de nível 2 designado para garantir que os clientes dos parceiros sejam bem atendidos. A ExaGrid oferece aos seus parceiros revendedores um programa de registro para a proteção de contas e margens, além de incentivos SPIF.

A lista de Líderes de Canal da CRN reconhece fornecedores de TI e executivos de distribuição que lideram estratégias de canal para suas empresas e promoveram inovações em iniciativas de canal na região EMEA. A lista anual reconhece os líderes de canal que se dedicamàcriação e desenvolvimento de estratégias que estimulam o sucesso de seus parceiros de canal e clientes.

“Os líderes que homenageamos este ano reinventam o que é possível no canal e oferecem de forma consistente os melhores programas da categoria que resultam em resultados positivos para provedores de soluções em toda a EMEA”, disse Victoria Pavlova, editora da CRN UK, na The Channel Company. “A capacidade de forjar parcerias significativas e elaborar estratégias dinâmicas é altamente benéfica tanto para os provedores quanto para o canal. É uma honra reconhecer as suas contribuições inovadoras e celebrar o seu papel na elaboração do futuro do canal.”

A lista de Líderes de Canal de 2025 da CRN está disponível no site da CRN UK: https://www.channelweb.co.uk/series/channel-leaders-emea-2025

Sobre a ExaGrid

A ExaGrid oferece armazenamento de backup em camadas com uma zona de destino de cache em disco exclusiva, um repositório de retenção de longo prazo e arquitetura escalável e recursos de segurança abrangentes. A zona de destino da ExaGrid proporciona os backups, restaurações e recuperações mais rápidos de VM. O repositório de retenção em camadas oferece o menor custo para retenção a longo prazo. A arquitetura de scale-out da ExaGrid inclui dispositivos completos e garante uma janela de backup de comprimento fixoàmedida que os dados crescem, eliminando atualizações caras e obsolescência planejada de produtos. A ExaGrid oferece a única abordagem de armazenamento de backup em duas camadas com uma camada não voltada para a rede (espaço de ar em camadas), exclusões programadas e objetos imutáveis para a recuperação de ataques de ransomware.

A ExaGrid tem engenheiros de sistemas físicos de vendas e pré-vendas nos seguintes países: Argentina, Austrália, Benelux (Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo), Brasil, Canadá, Chile, CEI (Comunidade dos Estados Independentes), Colômbia, República Tcheca, França, Alemanha, Hong Kong, Índia, Israel, Itália, Japão, México, países nórdicos, Polônia, Portugal, Qatar, Arábia Saudita, Singapura, África do Sul, Coreia do Sul, Espanha, Turquia, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos e outras regiões.

Acesse nosso site em exagrid.com ou se conecte conosco no LinkedIn. Veja o que nossos clientes têm a dizer sobre suas próprias experiências com a ExaGrid e saiba por que agora gastam significativamente menos tempo em armazenamento de backup em nossas histórias de sucesso de clientes. A ExaGrid sente orgulho de nossa pontuação NPS +81!

A ExaGrid é uma marca registrada da ExaGrid Systems, Inc. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos titulares.

Sobre a The Channel Company

A The Channel Company (TCC) é líder global em crescimento de canais para as principais marcas de tecnologia do mundo. Aceleramos o sucesso em canais estratégicos para fornecedores de tecnologia, provedores de soluções e usuários finais com marcas de mídia de primeira linha, serviços integrados de marketing e eventos, consultoria estratégica e insights exclusivos de mercado e do público. A TCC é uma empresa de portfólio de fundos de investimento gerenciados pela EagleTree Capital, uma empresa de capital privado sediada na cidade de Nova York. Para obter informações adicionais, visite thechannelco.com.

Siga a The Channel Company:LinkedIn, X, e Facebook.

© 2025The Channel Company, Inc. CRN é uma marca registrada da The Channel Company, Inc. Todos os direitos reservados.

