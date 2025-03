Andersen Global expande sua expertise em avaliação estratégica no Quênia com a Finaltus

A Andersen Global fortalece sua presença na África Oriental por meio de um acordo de colaboração com a Finaltus, uma empresa de avaliação com sede em Nairóbi, ampliando sua capacidade de oferecer soluções completas de avaliação em toda a região.

Com sede em Nairóbi, a Finaltus é uma empresa especializada em consultoria para transações e investimentos na região da África Oriental. Contando com mais de uma década de experiência em diversos setores, a empresa oferece expertise em assessoria para fusões e aquisições, estruturação de parcerias público-privadas, avaliação e consultoria empresarial, valuation para litígios, avaliação de propriedade intelectual, mobilização de capital e consultoria em financiamento para desenvolvimento.

A empresa conta com uma equipe de profissionais experientes que combinam conhecimento local com capacidades globais para oferecer soluções especializadas, eficazes e estáveis a clientes de diferentes setores e regiões. Além disso, a empresa já recebeu diversos prêmios e reconhecimentos, incluindo o de Melhor Empresa de Consultoria Independente da África Oriental concedido pela Africa Global Funds.

"A expertise da nossa equipe e nossa experiência diversificada nos permitem oferecer soluções de avaliação personalizadas, garantindo um suporte contínuo e eficiente aos clientes", afirmou o sócio Paul Kamau. "O Quênia é um centro estratégico para empresas e famílias em busca de orientação para investimentos em um mercado em constante evolução. Por meio da nossa colaboração com a Andersen Global, unimos conhecimento local com capacidades técnicas globais, o que nos permite apoiar melhor nossos clientes na identificação de oportunidades tanto na região quanto no cenário internacional".

"O Quênia é um mercado estratégico na África Oriental, e a Finaltus fortalece nossa capacidade de oferecer serviços de avaliação de alto nível em toda a região", afirmou Mark L. Vorsatz, presidente da Andersen Global e CEO da Andersen. "A vasta experiência da empresa no setor de valuation agrega um valor significativoànossa plataforma em expansão na África e aprimora nosso suporte a clientes que buscam oportunidades no cenário empresarial em ascensão da região".

A Andersen Global é uma associação internacional composta por firmas-membro independentes e juridicamente separadas, reunindo profissionais das áreas tributária, jurídica e de valuation ao redor do mundo. Fundada em 2013 pela Andersen Tax LLC, dos Estados Unidos, a Andersen Global conta hoje com mais de 19.000 profissionais no mundo todo e está presente em mais de 500 localidades por meio de suas firmas-membro e parceiras.

