Conselho tem papel importante em empresas familiares

Nos últimos anos, a governança tem se tornado um tema cada vez mais relevante para empresas familiares e de médio porte. Esses negócios representam um pilar fundamental da economia brasileira, sendo responsáveis por 65% do Produto Interno Bruto (PIB) e gerando 75% dos empregos no país, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) compartilhados pela Fundação Dom Cabral.



Nesse contexto, a implementação de um conselho consultivo emerge como “uma iniciativa essencial para assegurar a sustentabilidade, longevidade e o crescimento dessas empresas”, como explica Leandro Herculano, vice-presidente da Conselheiros TrendsInnovation.



O conselho consultivo atua como um órgão de apoio e aconselhamento, reunindo profissionais experientes e com diferentes perspectivas para orientar as decisões da empresa. Sua função principal é fornecer insights e recomendações que ajudem a alinhar os objetivos da organização com as melhores práticas de mercado, além de promover a inovação e a adaptação às mudanças do ambiente de negócios.



“Com modelo de gestão baseado em um colegiado estratégico, é possível oferecer um suporte decisivo para founders e CEOs, ajudando-os a equilibrar a gestão do dia a dia com uma visão de longo prazo. Além de colaborar com o que conecta planejamento estruturado, execução eficaz e comunicação clara”, afirma Herculano.



Ele explica ainda que muitos empresários de organizações familiares ou de médio porte têm uma carga imensa de responsabilidade. “São eles que lideram a operação, negociam com clientes e fornecedores, gerenciam equipes e ainda precisam pensar no crescimento da empresa. Ter um conselho permite que essas lideranças tenham acesso a insights de mercado, tendências e inovação, além de reduzir a sobrecarga e ganhar tempo para focar em melhorias para o negócio”.



Para empresas familiares, o conselho consultivo também pode desempenhar um papel crucial na gestão dos conflitos que venham a surgir entre os membros da família, trazendo uma visão imparcial e objetiva, ajudando a mediar disputas e a garantir que as decisões sejam tomadas com base em critérios técnicos e bem fundamentados.



Segundo César Andrade, especialista em governança familiar da Conselheiros TrendsInnovation, a cultura de uma empresa familiar é como um espelho que reflete as dinâmicas mais profundas de seus membros.



“Para garantir a longevidade de um negócio, é preciso criar um ambiente onde cada geração possa expressar seus desafios e aspirações de forma segura e construtiva.”



O especialista ressalta ainda que a implementação de um conselho consultivo pode melhorar a imagem da empresa no mercado, demonstrando um compromisso com a governança corporativa e a transparência.



“Isso pode atrair investidores e parceiros comerciais, ampliando as oportunidades de expansão e garantindo que ela seja sustentável e alinhada com a cultura e os valores da empresa”, finaliza.



