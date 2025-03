A Boomi lança o AI Studio, que oferece controle abrangente de agentes de IA

A Boomi, líder em integração e automação inteligente, anunciou hoje o lançamento do Boomi AI Studio, uma solução segura de gerenciamento de IA que permite às organizações projetar, controlar e orquestrar agentes de IA em escala.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250310770703/pt/

Boomi Launches AI Studio Delivering Comprehensive AI Agent Control (Graphic: Business Wire)

À medida que as empresas adotam a IA agêntica para impulsionar a automação e a tomada de decisões, a rápida proliferação de agentes de IA apresenta novos desafios de segurança, conformidade e interoperabilidade. De acordo com o Gartner®, “até 2028, 33% dos aplicativos de software corporativo incluirão IA agêntica, em comparação com menos de 1% em 2024, permitindo que 15% das decisões do trabalho diário sejam tomadas de forma autônoma”.1 Entretanto, sem uma solução de gerenciamento centralizado para todos os agentes de IA, as organizações correm o risco de fragmentar os ecossistemas de IA, ineficiências operacionais e exposição regulamentar. O novo AI Studio da Boomi, agora disponível em acesso antecipado, oferece às organizações uma forma segura, compatível e independente de fornecedor para projetar, orquestrar, monitorar e otimizar agentes de IA exclusivos – sejam eles criados na Boomi ou em tecnologias de terceiros – e fornece gerenciamento completo do ciclo de vida do agente de IA para garantir integração, governança e controle contínuos em toda a empresa.

“Com o Boomi AI Studio, estamos oferecendo às organizações uma maneira poderosa e acessível de criar, monitorar e orquestrar agentes de IA, tendo a confiança, a segurança e a governança como princípios fundamentais”, disse Ed Macosky, diretor de Produtos e Tecnologia da Boomi. “Até o momento, a Boomi já implantou mais de 25.000 agentes de IA para clientes. Essa forte adoção de mercado destaca não apenas o valor real que nossos agentes de IA estão proporcionando, mas também a necessidade de uma solução que permita às organizações utilizar a IA de forma responsável, ao mesmo tempo em que aceleram a inovação e alcançam resultados transformadores”.

“À medida que a IA transforma o cenário empresarial, a gestão eficaz desses sistemas torna-se essencial. O Boomi AI Studio oferece exatamente o que as empresas precisam para aproveitar a IA em grande escala – governança abrangente, orquestração fluida e um framework robusto para integrar a IA em todas as operações”, disse Amit Sinha, presidente e cofundador da WorkSpan. “Com a solução da Boomi, podemos implantar e gerenciar agentes de IA em todo o nosso ecossistema com confiança, garantindo conformidade e impulsionando a inovação, ao mesmo tempo em que mantemos a excelência operacional”.

O Boomi AI Studio oferece um ambiente totalmente integrado para design, governança e orquestração de agentes de IA, incluindo:

Agent Designer : permite que os usuários criem e implementem agentes de IA usando modelos intuitivos sem código, garantindo que eles sejam baseados em dados corporativos confiáveis com proteções de segurança integradas.

: permite que os usuários criem e implementem agentes de IA usando modelos intuitivos sem código, garantindo que eles sejam baseados em dados corporativos confiáveis com proteções de segurança integradas. Agent Control Tower : fornece às organizações um monitoramento proativo, garantindo total visibilidade e controle sobre os agentes de IA da Boomi e agentes de terceiros, começando com o Amazon Bedrock e expandindo ainda mais. Ao mitigar os riscos de segurança e conformidade, as empresas podem gerenciar com confiança seu ecossistema de IA com maior eficiência e integrar agentes registrados em qualquer processo para impulsionar a hiperprodutividade.

: fornece às organizações um monitoramento proativo, garantindo total visibilidade e controle sobre os agentes de IA da Boomi e agentes de terceiros, começando com o Amazon Bedrock e expandindo ainda mais. Ao mitigar os riscos de segurança e conformidade, as empresas podem gerenciar com confiança seu ecossistema de IA com maior eficiência e integrar agentes registrados em qualquer processo para impulsionar a hiperprodutividade. Agent Garden : um espaço pessoal e unificado que permite que os usuários interajam com seus agentes de IA usando linguagem natural, simplificando a colaboração e a execução de tarefas orientadas por IA. Ele contém design, teste, implementação e desenvolvimento de ferramentas de agentes de IA.

: um espaço pessoal e unificado que permite que os usuários interajam com seus agentes de IA usando linguagem natural, simplificando a colaboração e a execução de tarefas orientadas por IA. Ele contém design, teste, implementação e desenvolvimento de ferramentas de agentes de IA. Agent Marketplace: localizado no Boomi Marketplace (antigo Boomi Discover), o Agent Marketplace é um hub central para que as organizações acessem e descubram agentes de IA comprovados, prontos para uso e personalizáveis, da Boomi e de parceiros de IA confiáveis.

“A Boomi está preenchendo uma lacuna crítica no mercado, estabelecendo um padrão para a gestão de agentes de IA em grande escala. Enquanto muitos fornecedores estão concentrados no lançamento de novos agentes, poucos estão abordando o desafio essencial de gerenciar, implantar, aprimorar e otimizar esses ambientes de forma eficaz”, disse Shawn Rogers, CEO da BARC US. “A ascensão da IA baseada em agentes traz oportunidades significativas para automação e eficiência, mas as organizações precisam de uma abordagem estruturada para garantir que esses agentes operem com segurança, ética e eficiência. Para realmente aproveitar o poder da automação impulsionada por IA, as empresas necessitam de uma solução abrangente que ofereça a supervisão e os mecanismos de controle necessários para escalar com confiança”.

A Boomi está agora aceitando inscrições para acesso antecipado ao Boomi AI Studio. Um número limitado de organizações será selecionado para participar desta fase. Os primeiros usuários terão acesso prático aos recursos existentes enquanto ajudam a moldar futuras melhorias. A disponibilidade geral seguirá no segundo trimestre de 2025, com base no feedback e iteração. Para mais informações sobre o Boomi AI Studio e para se inscrever para o acesso, por favor, visite o site do Boomi AI Studio.

Os recursos, funcionalidades e disponibilidade do Boomi AI Studio estão sujeitos a alterações com base no desenvolvimento contínuo e no feedback dos usuários. Este anúncio não constitui um compromisso de entregar capacidades futuras específicas ou cronogramas de disponibilidade geral. A Boomi não oferece garantias quanto ao desempenho, conformidade regulatória ou disponibilidade contínua de recursos específicos.

Recursos adicionais:

1Gartner, Intelligent Agents in AI Really Can Work Alone. Here’s How, por Tom Coshow, 1º de outubro de 2024.

GARTNER é uma marca registrada e marca de serviço da Gartner, Inc. e/ou suas afiliadas nos EUA e internacionalmente e é usada aqui com permissão. Todos os direitos reservados.

Sobre a Boomi

A Boomi, líder em integração e automação inteligente, ajuda empresas ao redor do mundo a automatizar e agilizar processos essenciais para a obtenção de resultados de negócios com mais rapidez. Aproveitando recursos avançados de IA, a Boomi Enterprise Platform conecta perfeitamente sistemas e administra fluxos de dados com gestão de API, integração, gerenciamento de dados e orquestração de IA em uma solução abrangente. Com uma base de clientes que excede 23.000 empresas a nível mundial e uma rede em rápida expansão de mais de 800 parceiros, a Boomi está revolucionando a forma como empresas de todos os tamanhos conquistam agilidade empresarial e excelência operacional. Descubra mais em boomi.com.

© 2025 Boomi, LP. A Boomi, o logotipo "B" e a Boomiverse são marcas registradas da Boomi, LP ou suas subsidiárias ou afiliadas. Todos os direitos reservados. Outros nomes ou marcas podem ser as marcas registradas de seus respectivos proprietários.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250310770703/pt/

Assessoria de Mídia da Boomi:

Kristen Walker

Comunicações Corporativas Globais

kristenwalker@boomi.com

+1-415-613-8320