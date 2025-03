Andersen Global adiciona empresa-membro na Nova Zelândia

A Andersen Global continua solidificando sua plataforma na Ásia-Pacífico com a Bellingham Wallace, uma empresa colaboradora desde 2022, tornando-se uma empresa-membro e lançando a marca Andersen na Nova Zelândia.

A Andersen na Nova Zelândia é uma empresa de consultoria e assessoria tributária com sede em Auckland, que trabalha em estreita colaboração com pequenas e médias empresas (PMEs). A equipe é especializada em finanças corporativas e serviços de consultoria empresarial e tributária, com expertise em IFRS, consultoria bancária, ESG e sustentabilidade, modelagem financeira, governança, planejamento patrimonial e sucessório, transações, due diligence e captação de capital.

“Após quase três anos de colaboração com a Andersen Global, foi uma decisão natural juntar-se como uma firma membro e trazer esta marca icônica de volta ao primeiro plano dos serviços profissionais na Nova Zelândia”, disse o sócio Matt Bellingham. “A profundidade de apoio, conhecimento, alcance global e valores são incomparáveis e só podem beneficiar nossos clientes”.

“Matt e sua equipe são reconhecidos como líderes do setor, com uma sólida reputação por oferecer serviços de alta qualidade e competir diretamente com as Big Four”, disse o presidente da Andersen Global e CEO da Andersen, Mark L. Vorsatz. “A equipe traz décadas de experiência trabalhando no ambiente de negócios único da Nova Zelândia, particularmente no impulso ao sucesso das PMEs, e sua adição como uma firma membro fortalece nossa capacidade de atender às crescentes necessidades multidisciplinares de nossos clientes no mercado da Ásia-Pacífico”.

A Andersen Global é uma associação internacional de empresas-membros legalmente separadas e independentes, composta por profissionais de impostos, jurídicos e de avaliação em todas as partes do mundo. Estabelecida em 2013 pela empresa-membro dos EUA, Andersen Tax LLC, a Andersen Global agora conta com mais de 19.000 profissionais no mundo todo e presença em mais de 500 locais através de suas firmas membros e firmas colaboradoras.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250310000404/pt/

Megan Tsuei

Andersen Global

415-764-2700