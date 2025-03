BWT Alpine Formula One Team anuncia parceria com viagogo

A BWT Alpine Formula One Team anuncia uma parceria inédita com a viagogo, o principal mercado de ingressos do mundo, tornando mais fácil do que nunca a compra de ingressos, não importa onde estejam no mundo. Com a plataforma da viagogo disponível em 195 países e 33 idiomas, mais fãs terão acessoàemoção da Fórmula 1, permitindo que a BWT Alpine Formula One Team alcance novos públicos e aumente sua base global de fãs.

Essa parceria vai além da venda de ingressos. A BWT Alpine Formula One Team aproveitará a plataforma de tecnologia de ponta da viagogo e os insights de dados para engajar novos públicos e aproveitar oportunidades de marketing.

A marca da viagogo estará visível no ambiente da garagem da BWT Alpine Formula One Team, nas áreas de alojamento e nas plataformas digitais durante toda a temporada de 2025 e futuras.

O acordo ressalta a liderança da viagogo na venda global de ingressos, permitindo que a BWT Alpine Formula One Team distribua o estoque de ingressos diretamente na plataforma. Isso facilita o acesso dos fãs aos ingressos e garante uma experiência de compra segura e amigável. Esse modelo de distribuição, chamado de “emissão direta”, oferece aos fãs uma seleção mais ampla de ingressos e mais opções para eventos ao vivo.

Oliver Oakes, diretor de equipe da BWT Alpine Formula One Team:

“A parceria com a viagogo é um passo empolgante para aproximar a BWT Alpine Formula One Team dos fãs do mundo todo. Ao tornar os ingressos mais acessíveis por meio de uma plataforma segura e confiável, estamos garantindo que mais torcedores possam experimentar a emoção do dia da corrida em primeira mão. Estamos empenhados em melhorar a experiência dos fãs e fortalecer a presença global - essa colaboração é uma prova disso.”

Matt Drew, líder de desenvolvimento de negócios internacionais da viagogo:

“Estamos entusiasmados com a parceria com a BWT Alpine Formula One Team para tornar a participação nas corridas de Fórmula 1 mais fácil do que nunca para os fãs de todo o mundo. Em 2024, fãs de 160 países compraram ingressos na viagogo para ver a F1 ao vivo e, por meio dessa parceria, conectaremos ainda mais fãs às suas corridas favoritas. Nosso objetivo é aproximar os torcedores dos eventos de classe mundial com uma experiência perfeita, ao mesmo tempo em que ajudamos nosso parceiro a expandir seu alcance global e aumentar as receitas."

“Essa parceria também destaca a liderança da viagogo na evolução do setor de ingressos, permitindo que a BWT Alpine Formula One Team distribua ingressos diretamente em nossa plataforma, estabelecendo, assim, um novo padrão de acessibilidade e engajamento dos fãs na F1”.

Notas aos editores

Sobre a viagogo:

A viagogo é o principal marketplace do mundo para comprar e vender ingressos para qualquer evento ao vivo, em qualquer lugar. Por meio da viagogo internacional e da StubHub, nossa plataforma na América do Norte, atendemos clientes em 195 países, em 33 idiomas e 49 moedas disponíveis. Com mais de 100 milhões de ingressos disponíveis para eventos ao redor do mundo anualmente - de esportes a música, comédia a dança, festivais a teatro -, a viagogo oferece a maneira mais segura e conveniente de comprar ou vender ingressos para as experiências ao vivo mais memoráveis.

Sobre a BWT Alpine Formula One Team:

A BWT Alpine Formula One Team compete no Campeonato Mundial de Fórmula 1 da FIA com o vencedor de corridas de Grand Prix, Pierre Gasly, e o estreante na Fórmula 1, Jack Doohan, sob a liderança do chefe de equipe Oliver Oakes e do conselheiro executivo Flavio Briatore. A equipe, comprada pela família Benetton em 1986, foi transferida para Enstone, Oxfordshire, em 1992, onde permanece até hoje. A Renault comprou a equipe italiana em 2000 e a rebatizou como Alpine F1. A equipe tem um legado de vitórias, tendo vencido o Campeonato Mundial de Fórmula 1 sete vezes, incluindo o Campeonato Mundial de Pilotos (1994, 1995, 2005 e 2006) com Michael Schumacher e Fernando Alonso, e o Campeonato Mundial de Construtores (1995, 2005 e 2006). O triunfo mais recente da equipe foi no Grande Prêmio da Hungria de 2021, a 50ª vitória geral. A equipe terminou a temporada de 2024 em alta com dois pódios e terminou o ano em sexto lugar geral no Campeonato de Construtores.

