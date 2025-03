Esri colabora com a Google Maps Platform para oferecer mosaicos 3D fotorrealistas de alta qualidade

Em sua Conferência de Parcerias de 2025, a Esri – líder mundial em inteligência de localização – anunciou uma colaboração com a Google Maps Platform. Permitindo que os usuários criem mapas e cenas 3D altamente detalhados e visualmente imersivos, a colaboração integra o Photorealistic 3D Tiles do Google ao pacote ArcGIS.

“Estamos entusiasmados em colaborar com a Google Maps Platform e disponibilizar esses valiosos dadosànossa comunidade de usuários”, disse Richard Cooke, diretor corporativo de Desenvolvimento de Negócios Globais da Esri. “Com o Photorealistic 3D Tiles do Google, nossos usuários poderão melhorar uma série de mapas e aplicativos inovadores com mosaicos 3D de alta qualidade que oferecem cobertura global, atualizações recentes e alta resolução para resolver desafios do mundo real.”

A integração do Photorealistic 3D Tiles da Google Maps Platform no ArcGIS permitirá a criação de mapas e cenas mais ricos, com suporte de análise, em uma variedade de aplicações, incluindo planejamento urbano, imóveis e projetos de infraestrutura do setor público. A colaboração faz parte do compromisso de longa data da Esri em fornecer aos usuários dados geoespaciais de alta qualidade e recursos de mapa base 3D.

“Os usuários há muito tempo buscam mapas base 3D mais detalhados e fotorrealistas”, explicou Deane Kensok, CTO de Conteúdo do ArcGIS da Esri. “Este mapa base 3D será uma valiosa adiçãoànossa coleção de mapas base, proporcionando uma visão mais realista e detalhada das áreas metropolitanas de grandes partes do mundo. Ele pode ser usado sozinho ou perfeitamente integrado aos dados dos usuários, melhorando o contexto visual e permitindo análises mais detalhadas e precisas.”

O acesso a malhas 3D de alta fidelidade oferece aos usuários a capacidade de visualizar projetos como planos de desenvolvimento urbano, planejamento imobiliário e projetos de arquitetura, engenharia e construção (AEC), tudo em ambientes realistas. Isso permite que os usuários explorem e sobreponham seus próprios dados, como pontos de interesse ou recursos comunitários, para criar mapas abrangentes e detalhados. Essa nova integração também permite que os usuários realizem análises interativas, como estudos de sombras, linhas de visão e pontos de vista. Como resultado, as partes interessadas podem ver uma representação clara e detalhada dos possíveis resultados futuros em um ambiente visualmente familiar.

Os clientes da Esri terão acesso ao mapa 3D fotorrealista mais completo do mundo com o Photorealistic 3D Tiles de alta resolução da Google Maps Platform, disponível em 2,5 mil cidades de 49 países. Todo esse conteúdo estará disponível por meio das assinaturas dos usuários do ArcGIS Online.

“Sabemos que os criadores e desenvolvedores de todas as plataformas querem visualizações 3D ricas e fotorrealistas, e é por isso que estamos entusiasmados em oferecer o Photorealistic 3D Tiles da Google Maps Platform no ArcGIS”, afirmou Eugene Yeh, diretor de Go-to-Market da Google Maps Platform. “Mal podemos esperar para ver como a comunidade global de profissionais geoespaciais da Esri usa os blocos 3D para enriquecer sua compreensão do mundo.”

O Photorealistic 3D Tiles da Google Maps Platform estará disponível para os usuários do ArcGIS no terceiro trimestre de 2025. Para saber mais sobre o trabalho da Esri com o Google, acesse go.esri.com/3Dtiles.

Sobre a Esri

A Esri, líder global de mercado em software de sistema de informações geográficas (GIS), inteligência de localização e mapeamento, ajuda os clientes a liberar todo o potencial dos dados para melhorar os resultados operacionais e comerciais. Fundada em 1969 em Redlands, Califórnia, EUA, o software da Esri é implementado em centenas de milhares de organizações no mundo inteiro, incluindo empresas da Fortune 500, agências governamentais, instituições sem fins lucrativos e universidades. A Esri possui escritórios regionais, distribuidores internacionais e parceiros que fornecem suporte local em mais de 100 países em seis continentes. Com seu compromisso pioneiro com a tecnologia e a análise geoespaciais, a Esri desenvolve as soluções mais inovadoras que utilizam uma abordagem geográfica para resolver alguns dos problemas mais complexos do mundo, colocando-os no contexto crucial da localização. Visite-nos em esri.com.

Copyright © 2025 Esri. Todos os direitos reservados. Esri, os logotipos Esri Globe e Frame, The Science of Where, esri.com e @esri.com são marcas comerciais, marcas de serviço ou marcas registradas da Esri nos Estados Unidos, na Comunidade Europeia ou em algumas outras jurisdições. Outras empresas e produtos ou serviços aqui mencionados podem ser marcas comerciais, marcas de serviço ou marcas registradas de seus respectivos proprietários de marcas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250310160094/pt/

Jo Ann Pruchniewski

Relações Públicas da Esri

Cel.: 301-693-2643

E-mail: jpruchniewski@esri.com