Aviator LLC concede licença exclusiva de IP à Aviator Studio e vence processo de marca registrada na Geórgia

A Aviator LLC concedeuàAviator Studio (www.aviator.studio) uma licença global exclusiva e irrevogável para sua marca e propriedade intelectual, abrangendo serviços de jogos de azar e produção de jogos on-line.

A Aviator LLC, proprietária da marca registrada original do jogo de colisão mundialmente popular, também prevaleceu em seus desafios legais contra partes acusadas de infração.

Em 17 de fevereiro, o Tribunal de Justiça da Geórgia confirmou a decisão de um tribunal inferior de que a SPRIBE OU havia registrado as marcas comerciais da Aviator LLC de má fé, violando seus direitos autorais. O tribunal observou que a SPRIBE OU teve acesso diretoàmarca Aviator e ao logotipo do avião ao lançar um jogo de colisão em uma plataforma da Geórgia.

Enquanto isso, batalhas jurídicas relacionadas no EUIPO e no Reino Unido estão avançando, com a SPRIBE OU enfrentando prazos finais para responder após múltiplas extensões. A Aviator LLC continua comprometida com a proteção de sua propriedade intelectual globalmente e planeja tomar medidas legais contra o uso não autorizado para manter seu acordo de licenciamento e resguardar a marca Aviator no setor de jogos de azar.

Para consultas comerciais, entre em contato com David Japaridze, CCO, e Levan Basiladze, chefe de Parcerias B2B, pelo e-mail contact@aviator.studio.

Para mais informações e dúvidas de mídia, entre em contato com os representantes da Aviator LLC pelo e-mail info.aviator@mikadze.ge.

