Interactive Brokers nomeia Lori Conkling para seu Conselho Administrativo

Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), uma corretora eletrônica internacional automatizada, anunciou a nomeação de Lori Conkling como diretora independente da empresa.

A Sra. Conkling trará uma riqueza de conhecimentoàInteractive Brokers. Como Chefe de Licenciamento de TV e Filmes na Netflix, ela irá supervisionar a aquisição de conteúdo e o desenvolvimento de negócios para suas plataformas sem anúncios e com suporte a anúncios. Antes de ingressar na Netflix, ocupou funções de liderança no Google, incluindo Chefe Global de TV, Filmes e Esportes para o YouTube e YouTube TV.

"Temos a satisfação de nomear Lori para o Conselho Administrativo e estamos na expectativa de aproveitar sua experiência para melhorar nosso perfil no espaço da mídia", disse Thomas Peterffy, Fundador e Presidente da Interactive Brokers. "Uma executiva sênior bem-sucedida com mais de 25 anos de experiência no âmbito da mídia, a Sra. Conkling será um valioso recurso, ajudando a informar nossa estratégia de mídia e gerar a consciência da marca."

A Sra. Conkling também atuou como Vice-Presidente Executiva de Estratégia e Desenvolvimento de Negócios para Empresas Digitais na NBCUniversal, Vice-Presidente Executiva de Distribuição nos EUA e Canadá na A+E Networks e Vice-Presidente de Contas Nacionais para Disney e ESPN. Ela começou sua carreira na Accenture, onde analisou e desenvolveu estratégias corporativas para empresas de publicação, cinema e telecomunicações.

A Sra. Conkling possui um M.B.A. pela Fuqua School of Business da Duke University e um bacharelado em Administração de Empresas pela University of Southern California. Ela faz parte do Boards of Teach for America e do Board of Visitors da Fuqua School of Business.

Sobre a Interactive Brokers Group, Inc.:

As afiliadas do Interactive Brokers Group proporcionam execução automatizada de negociações e custódia de títulos, commodities, câmbio e contratos de previsão 24 horas por dia em mais de 160 mercados em diversos países e moedas, a partir de uma única plataforma unificada para clientes ao redor do mundo. Atendemos investidores individuais, fundos de cobertura, grupos de negociação proprietários, consultores financeiros e corretores de apresentação. Nossas quatro décadas visando tecnologia e automação nos permitiram equipar nossos clientes com uma plataforma sofisticada e exclusiva para administrar seus portfólios de investimentos. Nós nos esforçamos em oferecer a nossos clientes preços de execução vantajosos e ferramentas de negociação, administração de riscos e portfólios, instalações de pesquisa e produtos de investimento, tudo a baixo ou nenhum custo, que os posiciona para obter retornos superiores sobre os investimentos. A Interactive Brokers tem conquistado reconhecimento de modo consistente como uma das principais corretoras, acumulando diversos prêmios e elogios de fontes respeitadas do setor, como Barron's, Investopedia, Stockbrokers.com e muitas outras.

