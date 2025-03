Prêmio INAC de Integridade destaca comunicadores locais contra a corrupção

A 5ª edição do Prêmio INAC de Integridade reforça seu compromisso com a transparência e a ética ao reconhecer o papel fundamental da comunicação na conscientização da sociedade. Entre as sete categorias da premiação, a de Comunicadores Locais ganha destaque ao valorizar jornalistas, influenciadores e produtores de conteúdo que atuam na divulgação de temas ligados à integridade e combate à corrupção em suas comunidades.

A premiação ocorre em um momento crítico para o país: segundo o Índice de Percepção da Corrupção (IPC), divulgado em fevereiro, o Brasil atingiu sua pior colocação no ranking global desde 2012, ficando na 107ª posição entre 180 países, o que representa dois pontos a menos e três posições em relação a 2023. O cenário reforça a necessidade de dar visibilidade a iniciativas que promovam a integridade e o controle social, papel essencialmente desempenhado por comunicadores locais.

Para Roberto Livianu, presidente do INAC e procurador de Justiça no Ministério Público do Estado de São Paulo, a queda do Brasil no ranking da Transparência Internacional evidencia o quanto a luta contra a corrupção precisa ser intensificada, e os comunicadores desempenham um papel essencial nesse processo: “O enfraquecimento das políticas de transparência tem impactos diretos na democracia e na qualidade de vida da população. Em um cenário desafiador como este, é fundamental reconhecer e valorizar o trabalho dos comunicadores locais, que levam informação qualificada e promovem o engajamento da sociedade no combate à corrupção”.

O impacto dos Comunicadores Locais na integridade

Com atuação próxima da população, os comunicadores locais desempenham um papel estratégico ao levar informações sobre políticas públicas, denúncias de irregularidades e ações de combate à corrupção para audiências que, muitas vezes, não têm acesso a grandes veículos de mídia. O Prêmio INAC de Integridade busca reconhecer esses profissionais que, por meio do jornalismo, redes sociais e projetos comunitários, ajudam a criar uma sociedade mais ética e transparente.

Sete categorias para incentivar a integridade

Além da nova categoria Comunicadores Locais, o Prêmio INAC de Integridade conta com outras seis categorias:

Academia





Tecnologia e Inovação





Boas Práticas de Governança





Jornalismo Investigativo





Integridade no Esporte





Menção Honrosa "Em Prática", destinada a projetos que, além de premiados em edições anteriores, conseguiram ser implementados com sucesso



Inscrições abertas e premiação

As inscrições seguem abertas pelo site premioinacdeintegridade.com.br. Os vencedores de cada categoria serão premiados com um curso de MBA na Law Concept Academy (LCA), avaliado em mais de R$ 28 mil, além do troféu de reconhecimento. A cerimônia de premiação será realizada no dia 16 de junho de 2025, às 19h, no Teatro Municipal de São Paulo, localizado na Praça Ramos de Azevedo, s/n – República, São Paulo – SP, 01037-010.

